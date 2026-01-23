Официално: Румен Радев вече не е президент на България

Конституционният съд прекрати мандата на Румен Радев, след като разгледа подадената от него оставка и я прие с единодушно решение. "Пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка", се посочва в решението, което влиза в сила още днес (23 януари).

Конституционните съдии са приели, че оставката е подадена доброволно и е резултат от свободно формирана воля, каквото изискване поставя конституцията. В решението се посочва, че съдът е компетентният орган да установи факта на оставката и да провери нейната доброволност, като в конкретния случай няма съмнение относно намерението на държавния глава. Заседанието по делото започна в 10:00 часа, след като по-рано Радев официално депозира оставката си в Конституционния съд. Ден по-рано той обяви намерението си да напусне поста в извънредно обръщение към народа.

Датата на изявлението беше символична - девет години след първата му клетва като президент през януари 2017 г. и втория мандат, започнал през 2021 г.

В изявлението си той първо поиска прошка, след което отправи индиректен политически сигнал за участие в предсрочните парламентарни избори.

Без да назовава конкретни имена, президентът очерта опонентите си като "порочен управленски модел, който има външните принципи на демокрация, но функционира по механизмите на олигархията". По думите му заявеният по време на протестите през декември 2025 г. консенсус срещу мафията трябва да намери реализация именно на предстоящите избори.

От президентството съобщиха, че Радев ще напусне сградата на "Дондуков" 2 в 16:00 часа. Той ще бъде изпратен от вицепрезидента Илияна Йотова, която след решението на Конституционния съд поема правомощията на държавен глава.