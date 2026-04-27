Следите на Картофа: Документи доказват връзка с бивш главен секретар на МВР

27 април 2026, 11:06 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Договор за замяна на моторни превозни средства, разпространен от Антикорупционния фонд (АКФ), задълбочава съмненията за връзки между бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи (МВР) Светлозар Лазаров и Юлиян Янков - Картофа. Договорът е сключен между един от синовете на Лазаров - Кристиян Лазаров - и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков.

В петък главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че срещу него има опит за упражняване на натиск от лице с прякор "Картофа". По думите му зад случващото стои "бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". От изказвания на служебния премиер Андрей Гюров и вътрешния министър Емил Дечев се разбра, че "Картофа" е собственикът на фирма "Юнит Асист" ЕООД Юлиян Янков, известен с прякора си "Картофа", а "Светльо" - бившият главен секретар на МВР в периода 2013 - 2015 г. Светлозар Лазаров.

Дружеството "Юнит Асист" беше в центъра на разследването на АКФ "Безпътна помощ", което разкри, че фирмата на Янков неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по безплатна пътна помощ. Разследването разкри още, че държавни институции като Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и МВР са създавали условия за монопол на "Юнит Асист" в предоставянето на пътна помощ, като са инструктирали служителите си да насочват водачи изключително към услугите на фирмата. Още: Прокуратурата разследва злоупотребите в АПИ с "безплатната" пътна помощ

Свидетелства за връзки между Янков и Лазаров се появиха в публичното пространство през март. В анонимна публикация сайтът eranova.bg публикува две снимки от срещи между Янков и Лазаров, направени в комплекса "1119" в Студентски град. Комплексът е собственост на Картофа и според източници на АКФ в него двамата са имали редовни срещи.

Една сделка с коли

Договорът е сключен между един от синовете на Светлозар Лазаров - Кристиян Лазаров - и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков. Още: "Нямаме сключен договор с АПИ": Говори собственикът на фирмата за пътна помощ, обвинявана в монопол

През юни 2025 г. Кристиян Лазаров прехвърля на Ина Ангелова лек автомобил Ауди А6, като доплаща 8000 лева. В замяна Ина Ангелова му прехвърля лек автомобил Мерцедес.

Според Търговския регистър Ина Ангелова е управител на "Вита Корект" ЕООД. Фирмата е един от подизпълнителите, наемани от "Юнит Асист", собственост на "Картофа", за осигуряване на т. нар. "безплатна пътна помощ". Ангелова е и управител на автомивката в комплекс "1119", където според източници на АКФ са се провеждали честите срещи между бившия главен секретар Светлозар Лазаров и Юлиян Янков.

Антикорупционен фонд потърси за коментар Светлозар Лазаров и Юлиян Янков, но двамата не отговориха на телефонните ни обаждания. Направихме опит да се свържем и с Ина Ангелова, но посоченият телефон за контакт в Търговския регистър се оказа на счетоводна кантора. Още: Схемата "безплатна пътна помощ": Милиони от АПИ стигат до свързани фирми и роднини

Кой е Светлозар Лазаров

Назначението на Светлозар Лазаров като главен секретар съвпада с периода, в който на власт е правителството на Пламен Орешарски. Той заема този пост в периода 2013 - 2015 г., след което става организационен секретар на проруската партия на Волен Сидеров "Атака".

По информация на неправителствената организация "БОЕЦ" миналото лято Лазаров е бил "подаден" на тогавашния министър на МВР Даниел Митов за поста главен секретар на МВР от председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Пред Свободна Европа миналия септември бившият вътрешен министър и преподавател в Академията на МВР проф. Веселин Вучков коментира, че няма преки доказателства за връзки на Лазаров с Пеевски, но назначаването му в МВР съвпада с времето, в което Делян Пеевски "престоява на поста" председател на ДАНС "4 дни - от петък до понеделник".

Според медийни публикации Лазаров е и в близки отношения с наскоро отстранения главен секретар на МВР по времето на Даниел Митов - Мирослав Рашков.

"Данните за връзки между Юлиян Янков и Светлозар Лазаров, както и съмненията, че последният е упражнявал протекции над дейността на фирмата "Юнит Асист", трябва да бъдат разследвани от компетентните институции. Тук може би се крие отговорът на въпроса, който АКФ поставя вече повече от месец: как и защо именно "Юнит Асист" на Юлиян Янков - Картофа е избрана от държавата да предоставя "безплатна пътна помощ", коментира Бойко Станкушев от АКФ.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Светлозар Лазаров безплатна пътна помощ Юлиян Янков Картофа
