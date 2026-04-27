Следите на Картофа: Документи доказват връзка с бивш главен секретар на МВР

Договор за замяна на моторни превозни средства, разпространен от Антикорупционния фонд (АКФ), задълбочава съмненията за връзки между бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи (МВР) Светлозар Лазаров и Юлиян Янков - Картофа. Договорът е сключен между един от синовете на Лазаров - Кристиян Лазаров - и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков.

В петък главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че срещу него има опит за упражняване на натиск от лице с прякор "Картофа". По думите му зад случващото стои "бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". От изказвания на служебния премиер Андрей Гюров и вътрешния министър Емил Дечев се разбра, че "Картофа" е собственикът на фирма "Юнит Асист" ЕООД Юлиян Янков, известен с прякора си "Картофа", а "Светльо" - бившият главен секретар на МВР в периода 2013 - 2015 г. Светлозар Лазаров.

Дружеството "Юнит Асист" беше в центъра на разследването на АКФ "Безпътна помощ", което разкри, че фирмата на Янков неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по безплатна пътна помощ. Разследването разкри още, че държавни институции като Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и МВР са създавали условия за монопол на "Юнит Асист" в предоставянето на пътна помощ, като са инструктирали служителите си да насочват водачи изключително към услугите на фирмата.

Свидетелства за връзки между Янков и Лазаров се появиха в публичното пространство през март. В анонимна публикация сайтът eranova.bg публикува две снимки от срещи между Янков и Лазаров, направени в комплекса "1119" в Студентски град. Комплексът е собственост на Картофа и според източници на АКФ в него двамата са имали редовни срещи.

Една сделка с коли

Договорът е сключен между един от синовете на Светлозар Лазаров - Кристиян Лазаров - и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков.

През юни 2025 г. Кристиян Лазаров прехвърля на Ина Ангелова лек автомобил Ауди А6, като доплаща 8000 лева. В замяна Ина Ангелова му прехвърля лек автомобил Мерцедес.

Според Търговския регистър Ина Ангелова е управител на "Вита Корект" ЕООД. Фирмата е един от подизпълнителите, наемани от "Юнит Асист", собственост на "Картофа", за осигуряване на т. нар. "безплатна пътна помощ". Ангелова е и управител на автомивката в комплекс "1119", където според източници на АКФ са се провеждали честите срещи между бившия главен секретар Светлозар Лазаров и Юлиян Янков.

Антикорупционен фонд потърси за коментар Светлозар Лазаров и Юлиян Янков, но двамата не отговориха на телефонните ни обаждания. Направихме опит да се свържем и с Ина Ангелова, но посоченият телефон за контакт в Търговския регистър се оказа на счетоводна кантора.

Кой е Светлозар Лазаров

Назначението на Светлозар Лазаров като главен секретар съвпада с периода, в който на власт е правителството на Пламен Орешарски. Той заема този пост в периода 2013 - 2015 г., след което става организационен секретар на проруската партия на Волен Сидеров "Атака".

По информация на неправителствената организация "БОЕЦ" миналото лято Лазаров е бил "подаден" на тогавашния министър на МВР Даниел Митов за поста главен секретар на МВР от председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Пред Свободна Европа миналия септември бившият вътрешен министър и преподавател в Академията на МВР проф. Веселин Вучков коментира, че няма преки доказателства за връзки на Лазаров с Пеевски, но назначаването му в МВР съвпада с времето, в което Делян Пеевски "престоява на поста" председател на ДАНС "4 дни - от петък до понеделник".

Според медийни публикации Лазаров е и в близки отношения с наскоро отстранения главен секретар на МВР по времето на Даниел Митов - Мирослав Рашков.

"Данните за връзки между Юлиян Янков и Светлозар Лазаров, както и съмненията, че последният е упражнявал протекции над дейността на фирмата "Юнит Асист", трябва да бъдат разследвани от компетентните институции. Тук може би се крие отговорът на въпроса, който АКФ поставя вече повече от месец: как и защо именно "Юнит Асист" на Юлиян Янков - Картофа е избрана от държавата да предоставя "безплатна пътна помощ", коментира Бойко Станкушев от АКФ.