Още едно паднало вето: Управляващите взеха на Радев и подслушването

30 октомври 2025, 12:55 часа 309 прочитания 1 коментар
След като вчера отмени ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, днес парламентът преодоля и второто – върху измененията в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС). С 124 гласа „за“, 75 „против“ и без въздържали се депутатите приеха повторно оспорваните текстове.

Новите разпоредби предвиждат председателят на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо – както досега – да се назначава с указ на президента. Така контролът върху ключовата структура, която отговаря за прилагането на специални разузнавателни средства, преминава в ръцете на парламента и управляващото мнозинство.

Още промени

Освен това председателят на ДАТО вече ще има трима заместници вместо двама, като те ще се назначават пряко от министър-председателя. Управляващите твърдят, че тази промяна ще улесни работата и координацията между службите, докато опозицията вижда в нея опит за пълен политически контрол над системата за сигурност.

Президентът Румен Радев наложи вето на закона на 22 октомври, малко след като вече бе оспорил сходни промени за ДАНС и ДАР. В мотивите си той посочва, че законът „поражда опасност от реполитизиране на процеса по подбора на висши управленски кадри“ и прави ръководствата на службите зависими от моментното парламентарно мнозинство.

Въпреки критиките, управляващата коалиция продължи линията на централизация на контрола върху службите, като в рамките на два последователни дни парламентът отхвърли и двете президентски вета – върху законите за разузнаването и за специалните разузнавателни средства.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
