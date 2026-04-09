Отговор за "Възраждане" защо над 600 американски войници дойдоха в България

Започна планирана ротация на американски военнослужещи на Учебен полигон „Ново село“ в рамките на инициативата „Atlantic Resolve“. В периода от 8 до 12 април 2026 г. ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ, изпълняващ задачи в рамките на инициативата по гарантиране на сигурността „Atlantic Resolve“, съобщиха от Министерството на отбраната.

„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка, която има за цел усилване на възпирането, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа. В инициативата са включени американски формирования, които на ротационен принцип участват в двустранни, съвместни или многонационални учения в Балтийските страни, Полша, Румъния и България.

Общо 625 военнослужещи ще пристигнат на летище Варна, откъдето ще бъдат транспортирани до съвместното българо-американско съоръжение на Учебен полигон „Ново село“. Придвижването на личния състав и придружаващото го оборудване от летище Варна до полигона „Ново село“ ще се осъществява по републиканската пътна мрежа. По време на транспортирането е възможно преминаването на колони с военна техника, ескортирани от екипи на „Военна полиция“. Министерството на отбраната призовава гражданите и шофьорите да проявят разбиране и да спазват указанията на органите на реда при среща с военните колони, с цел осигуряване на безопасността на движението.

Въпросите на "Възраждане"

Припомняме, че по-рано днес от партия „Възраждане“ алармираха, че стотици американски военни пристигат на летището във Варна. „Голям самолет с 265 американски военнослужещи кацна на летище Варна, а на място ги изчакваха шест автобуса с обозначение „U.S. Army NSTA““, съобщи кандидатът за народен представител от листата на „Възраждане“ във Варна Коста Стоянов, информират от пресцентъра на партията. По думите му към момента няма официална информация кои са пристигналите военни, къде ще бъдат насочени и каква е целта на тяхното присъствие в България.

