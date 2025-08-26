Партиите получили три пъти повече дарения от граждани. Коя събра най-много?

Три пъти повече средства от парични дарения на физически лица са получили участниците в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. спрямо кандидатите на предишния вот за Народно събрание, проведен на 9 юни същата година. Това показва одитът на Сметната палата върху приходите и разходите по време на последната предизборна кампания.

В октомврийските избори са участвали 19 политически партии, 9 коалиции и един инициативен комитет. Четири месеца по-рано броят на участниците е бил 31. За есенния вот са отчетени 345 дарения от физически лица, всяко надвишаващо минималната заплата от 933 лв. Общата стойност е близо 1,56 млн. лв. При предишния вот от 361 дарения са събрани малко над 510 хил. лв.

По-високи са и средствата, предоставени от самите кандидати за партии и коалиции – над 1,5 млн. лв. при 994 хил. лв. на изборите през юни. Още: Задава ли се конфликт между Борисов и Пеевски: Какви са условията и кога? (ВИДЕО)

Най-голямо финансиране на предизборната кампания (общ размер на разходи и стойност на непарични дарения) са отчели:

""Продължаваме промяната - Демократична България"" – 1,3 млн. лв. "ДПС – Ново начало" – 1,2 млн. лв. "Възраждане" – 999 хил. лв. "ГЕРБ" – 901,5 хил. лв. "Има такъв народ"" – 765 хил. лв.

Установени нарушения

Одитът е констатирал редица пропуски. Партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и БСП-"Обединена левица" не са предоставили информация за общо 7 дарения – липсват данни за имената на дарителите, вида, целта и размера на даренията. "Продължаваме промяната – Демократична България" е подала със закъснение информация за дарение. МЕЧ не е представила декларация за произход на дарени средства над минималната работна заплата, а ПП-ДБ е внесла такава декларация със закъснение. Още: Какво свършиха депутатите преди лятната си ваканция?

Една партия (МЕЧ) и една коалиция (БСП-"Обединена левица") не са отчели информация за 20 финансирания със средства на кандидати. Липсват имената на дарителите и сумите. Две коалиции – БСП-"Обединена левица" и КП "Свободни избиратели" – са подали със закъснение сведения за общо 19 финансирания.

"ИТН", МЕЧ и БСП-"Обединена левица" не са представили 16 декларации за произход на средства, надхвърлящи минималната заплата. БСП-"Обединена левица" и "Свободни избиратели" са внесли със закъснение още 19 декларации.

БСП-"Обединена левица" и "Свободни избиратели" не са посочили имената на три рекламни агенции, с които са работили за кампанията.

Проверки на даренията

При проверката на 345 дарения е установено следното:

В 138 декларации е посочен произход от трудови доходи.

В 144 – от спестявания или лични средства.

В 276 декларации липсва информация за работодателя или източника на средствата.

В 8 случая произходът на средствата не е посочен, което е нарушение на Изборния кодекс.

В 269 декларации няма данни за периода, през който са генерирани доходите.

За 176 физически лица, дарили или предоставили над 1000 лв., е извършена проверка на съответствието между даренията и доходите. Използвани са данни от НАП и НОИ. При 44 души не са открити доходи или наличната информация не покрива напълно размера на даренията. Сметната палата отбелязва, че несъответствията се базират само на данните от НАП и НОИ, които не обхващат доходи от чужбина, банкови спестявания и други източници. Още: Пеевски с най-скъпа предизборна кампания, разчитал е на огромна сума от дарения

Без нарушения

При 14 участника в изборите не са открити нарушения на Изборния кодекс. Това са шест партии – "Български възход", "Величие", "Възраждане", "Народна партия истината и само истината", "Партия на зелените" и "Пряка демокрация". Без нарушения са и шест коалиции – "Алианс за права и свободи", ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Моя страна България", "Русофили за България" и "Синя България". В инициативния комитет на Чавдар Иванов Попов също не са установени проблеми.