Пеевски няма да подкрепя никого на първи тур на президентските избори: Ще мисли за втория

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски обяви, че няма да подкрепя никого на първи тур на президентските избори, но ще мисли какви действия ще предприеме партията му на втория тур. "На първия тур никого няма да подкрепим, след това ще мислим", бяха точните думи на Пеевски. Думите му идват след като ДПС се регистрира за президентския вот, но не издигна кандидат и на фона на решението на Илияна Йотова да свика КСНС, от което Пеевски е доволен.

"Това да не се изтълкувакато наша подкрепа към нея", уточни Пеевски.

КСНС, въпреки "забрана от Радев"

Пеевски коментира и решението на президента Илияна Йотова да свика КСНС след атаките в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Впечатлен съм от г-жа Йотова, за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиера-президент й забрани да направи КСНС - тя реши и го направи. Правилна крачка", смята още той.

На въпрос как е разбрал, че Радев й е забранил, Пеевски отговори: "Той го каза публично, че няма нужда да се свиква, че няма нужда да се свиква. В какво качество? Това беше недопустимо съгласно Конституцията и законите. Само тя има право на това нещо".

Мантинелите

Пеевски продължи темата си от миналата седмица, при която Демерджиев изнесе информация, че полети на Певески са финансирани от фирми за мантинели, а на свой ред Пеевски прехвърли топката към министри от кабинета "Радев" и ги обвини в далавери.

Според него правителството, че прикрива вицепремиера Гълъб Донев, Иван Демерджиев и министър Шишков за далаверите им.

По думите му те се извършват в момента на МРРБ и "Автомагистрали" с мантинели, без сертификати. ОЩЕ: Най-после: Йотова свиква КСНС заради дроновете край българския бряг на Черно море