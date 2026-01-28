Лайфстайл:

Петър Чобанов загатна, че би приел да е служебен премиер - при условия

"Бих поел поста, само ако знам, че има риск от конституционна криза. Такъв в момента няма. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не би се съгласил, сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с "не" на въпроса дали бих станал служебен министър-председател".

Това каза на излизане от президентската институция Петър Чобанов, който е ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка (БНБ) след края на разговорите си с държавния глава Илияна Йотова по процедурата за съставяне на служебно правителство. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян и на управителя на БНБ Димитър Радев да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" продължават с останалите кандидати - в сряда те са с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Още: "Това е риск за най-стабилната институция в момента": Димитър Радев отказа да е служебен премиер пред Йотова

"Сега разбирам защо избираме президентска двойка, а не само един държавен глава. Президентската двойка трябва да е от лидери, институционално подготовени, които да мислят за държавата. С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет", обясни още Чобанов.

Предстоят и останалите срещи на Йотова с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева (в четвъртък), както и с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова (в петък).

Ивайло Илиев
