Почти 12 милиона евро субсидия: Кой колко получава и кои са големите губещи? (СНИМКИ)

22 април 2026, 16:31 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Почти 12 милиона евро субсидия: Кой колко получава и кои са големите губещи? (СНИМКИ)

11 милиона и 731 хиляди евро - това е размерът на държавната субсидия, която ще си разпределят партиите и коалициите след предсрочните парламентарни избори на 19 април, сочат изчисленията на Actualno.com според предварителните резултати от вота. От тях най-голямата сума респективно ще отиде за "Прогресивна България" - над 5,924 милиона евро.

Как се изчислява - всяка партия, събрала над 1% подкрепа, получава субсидия. За коалициите прагът е 4%. Ситуацията с резултатите е доста специфична на тези избори и показва, че това е ироничен урок за част от формациите, които се явиха, но покриват едва половината критерии. Такъв е случая с БСП и АПС, които имат над 1%, но се явиха като коалиции и затова остават без финансови средства. Това принуди лидерът на социалистите Крум Зарков вече да съобщи, че със заем и без субсидия БСП ще свива разходите след изборния провал. Електоралният срив на ИТН пък ги остави под прага на процента и те също остават без пари от държавата.Още: 

Кой колко взема?

Въпреки липсата на редовен бюджет след превалутирането партиите получават по 4,10 евро на действителен глас. Ето и колко пари ще получават всички формации според таблицата на Actualno.com:

ГЕРБ-СДС ще имат право на близо 1,780 млн. евро субсидия. ПП-ДБ ще вземат над 1, 670 млн. евро. ДПС ще разчитат на близо 946 000 евро от държавата. А "Възраждане" - на над 565 000. Сред партиите, които остават извън парламента, но също са преминали бариерата за получаване на субсидия, са МЕЧ и "Величие". Те ще вземат съотв. над 428 000 евро и над 421 000 евро.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
партийна субсидия предсрочни парламентарни избори авторски 52 Народно събрание
