"Политически зоопарк": Думите на Борисов към Мангъров са рядка чест, Мутафчийски беше дотук

Мненията преминава от крайно възмущение през шеговити закачва и опити за анализ на народопсихологията ни. По традиция ние ви представяме най-интересните и съдържателни мнения в рубриката ни "политически зоопарк" Георги Вулджев (журналист) Мутафчийски е край.Може да мислите, че това е поредната простотия на Борисов. В определен смисъл може би е. Но е и много повече от това. Това е символичен жест. Признание. Израз на дълбоко уважение. С тези думи алфа-мъжкарят признава, че друг мъж е на неговото ниво. Това е рядка чест, която те издига над останалите мъже. Както гласи небезиствестният култов филмов цитат:"I think this is the beginning of a beautiful friendship." Николай Марков (експерт по национална сигурност) Борисов: "Мангъров, ако бях жена щях да ти пусна." Това е истинското лице на Системата /мафията/! Която жена или мъж поискат да станат граждани за европейско развитие на боеко му "пускат". Буквално и съвсем истински. С чувства, не просто ей така. След това високо отговорно партийно включване и освежаващ душ стават европейски развити гербаджийски калинки - от еврокомисар през депутат, министър, топ журналист, влиятелен социолог или политолог, шеф на агенция, кмет, олигарх и всичко остнало в страната на истинските развити балкански европейци. Стават големи калинки. Произведени от ГЕРБ!