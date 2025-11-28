"През март ще ври и кипи": Росен Плевнелиев с прогноза как Румен Радев иска да вземе властта

През март ще ври и кипи, защото други хора имат друг план за България. Това каза президентът на България (2012 - 2017) Росен Плевнелиев в ефира на Нова телевизия. По думите му със сигурност Румен Радев ще иска да вземе властта. "Той иска нестабилност. ПП-ДБ са родени от него в онзи самолет за Китай. И следващите месеци те и "Възраждане" ще опитат да счупят парламента. Младите хора гласуват анти и заради това Радев ще се представя за алтернатива", смята той.

"Винаги има риск кабинетът да се взриви отвътре. Виждате сериозното напрежение. Трябва да сложим цялата голяма картина на масата, за да бъдем честни към българските граждани. Аз дълбоко вярвам, че през 2026-а ще бъде направен много сериозен опит за промяна на властовия баланс в държавата. Ще го кажа в прав текст: президентът Радев ще иска да вземе властта. Това е ясно. Но той има само два начина, по които може да го направи. Единият е да чака до президентските избори, да слезе от мандата си, както го направи президентът Първанов — да си направи политическия проект и да се бори на терен, както всички други политически партии по един демократичен начин. Аз не считам, че той иска това. Според мен той търси извънредна нестабилност", аргументира се Плевнелиев.

И добави, че "всеки ден, по всякакъв начин, Радев критикува кабинета и това правителство".

За Бюджет 2026

"Радвам се, че Бойко Борисов, с неговия политически инстинкт, взе правилното решение да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс всички да бъдат чути", коментира Плевнелиев.

Той сподели, че внимателно е наблюдавал протеста в "Триъгълника на властта". "Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", заяви Плевнелиев.

Плевнелиев обясни, че 2026 г. ще е ключова. "Тя ще определи политическата ситуация в страната, но и икономическата за години напред. Това е година на президентските избори, но покрай тях ще има сериозен опит за промяна на баланса и смяна на властта", каза експрезидентът на България.