Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за нов състава на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с изтеклия им мандат.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни от 11.00 часа на „Дондуков“ 2 и ще бъде излъчвано в реално време.

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.