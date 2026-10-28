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"Това ли ни готвите": Ицо Хазарта попита Йотова трият ли се критични страници, преди и неговата да бъде премахната

28 октомври 2026, 8:23 часа 1164 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Това ли ни готвите": Ицо Хазарта попита Йотова трият ли се критични страници, преди и неговата да бъде премахната

Ще ви изтрият ли страницата по заповед на сегашното българско правителство, ако не им харесва какво казвате за тях? Или ако не им харесва какво ги питате? С колегите Никола Минчев и Радан Кънев изпратихме този писмен въпрос и към Европейската комисия.

Това обяви евродепутатът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, в свое видео, на което задава въпроси по темата директно на президента Илияна Йотова. Той засегна казуса с изтритите през дните около изборите български сатирични Фейсбук страници, критикуващи властта.

"Здравейте, г-жо Йотова. Аз съм Христо Петров и съм български евродепутат. Понеже разбрах, че сте отказала интервю на CNN, бих искал да Ви задам един въпрос тук. Трият ли се по заповед на сегашното българско правителство страници и профили от социалните мрежи? Страници и профили, които са критични към Вас и към сегашното българско правителство?", попита Петров.

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"Това ли е, което ни готвите на всички нас като българи? Това ли ни готвите Вие и Вашият началник, г-жо Йотова? Да триете профилите на хората, които се опитват да Ви попитат защо ги лъжете?", добави още той.

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"Каквото и да попитаме Вашия началник, той отговаря: "Уважаеми българи, тези войнолюбци искат да възкресят сглобката". Което, освен, че не е вярно, е и доста евтин начин да избегнеш конкретен отговор. С мои колеги от Европарламента зададохме този въпрос на Европейската комисия, но преди да изтриете и моята страница, ще съм благодарен да получа Вашия отговор", завърши своето обръщение Христо Петров.

 

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Фейсбук Илияна Йотова Ицо Хазарта сатира Христо Петров страници
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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