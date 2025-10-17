Промените в НСО на Пеевски - за да няма "Лади" и "Москвичи" със сини лампи

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение. Това предвиждат внесените от парламентарната група на ДПС - Ново начало на Делян Пеевски промени в Закона за НСО, обясниха от партията. Те обвиняват президента Румен Радев в опити да ползва НСО като "евтина ПР-платформа", които са "унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата".

От формацията посочват, че с предложените промени се цели "предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик - "Лади", "Москвичи" и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение" да возят него, семейството му и личния му антураж.

Преди ден президентът Радев събщи, че "в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти" във връзка с приетите изменения в Закона за НСО.

Припомянем, че от партията на Пеевски съобщиха, че са внесли в Народното събрание промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на парламент, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява.