04 декември 2025, 14:27 часа
Първо проучване за протестите: Внушителна подкрепа, а всеки втори българин иска оставката на Желязков (СНИМКИ)

Първи социологически данни след многохилядните протести в десетки градове в страната с искане за оставка на кабинета Желязков и срещу политическото влияние на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. Според изследването на социолозите от екипа на Първан Симеонов и агенция "МЯРА" цели 71,3% от българите подкрепят протестите срещу властта. Това е сериозен дял, съизмерим с времето на протестите през 2020 г., отчитат изследователите.

На този фон 21,4% са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция. Данните са от независимата изследователска програма на агенцията лице в лице, като изследването е започнало след първия протест срещу бюджета и теренната работа е продължила и по време на втория мащабен протест, както и в дните след него, подчертават още от агенцията.

"Изследователската практика показва, че ако изследването е проведено изцяло след най-големия протест, то резултатите може да са и по-високи", подчертават от "МЯРА".

Оставка

Всеки втори българин (49,8%) заявява искане за оставка на правителството, 32,6% не искат, а 17,6% се колебаят. Предсрочни избори са предпочитани от 48%, а отблъскват 35,8%. 16,2% не могат да формират позиция. Тези два индикатора са стандартна социологическа практика и се следят трендово, като показват поносимостта към различни управления в годините, пише още Симеонов и екипа му.

Иначе подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация. Подкрепата за протестите е очевидно по-голяма от убедеността в различните перспективи след това - при оставка и предсрочни избори зоните на колебаещите се по-сериозни и още няма мнозинства над 50%.

Но дори и при видимото колебание, все повече натежава очакването за оставка и избори. Ако през пролетта, например, 2/5 са били срещу оставка, а над 1/3 – за оставка, в последните месеци местата плавно се разменят и вече 49,8% пълнолетни българи са за оставка, докато 1/3 са против. Останалите се колебаят.

Сходен е трендът и при искането за избори - през пролетта 44,7% са срещу тях, а 31,5% са "за", после идва плавно в месеците преобръщане до сегашната ситуация от 48%, които нямат проблем с нови избори, срещу 35,8%, които имат. В началото на мандата на това правителство се наблюдаваше обичайният начален кредит на доверие, а после - отново обичайният процес на ерозия на доверието, който, както и при много други правителства, довежда до преобладаващи желания за оставка. По-необичайното този път е по-скоро постепенното свикване с идеята и за предсрочни избори. Тази идея напоследък по традиция по-скоро отблъскваше - на фона на многото извънредни избори в последните години. Сега очевидно и това се променя, пишат още от агенцията.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Ивайло Илиев
