Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена за "Райнметал"

30 октомври 2025, 06:43 часа 483 прочитания 0 коментара
В Карлово общинският съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и на германската фирма "Райнметал", предаде БНТ. В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост. Теренът е 518 декара.  Още: България подписа с "Райнметал" за завода за барут: Желязков каза какво следва (ВИДЕО)

Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат са включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди. По време на гласуването в общинския съвет е организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.

Подписахме договора, какво следва?

Още: Проектът с "Райнметал" - шанс за България и нерви за копейките

Българската държава подписа с германския концерн "Райнметал" сделката за завода за барут. Това се случи на официална церемония в Министерски съвет, на която присъстваха премиерът Росен Желязков, министърът на икономиката, изпълнителният директор на "Райнметал" Армин Папергер и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "С положените подписи се слага края на един доста динамичен и процес по подгтотвяне на акционерното споразумение за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот", каза министър-председателят Росен Желязков.

Министър-председателят Росен Желязков каза, че от тук нататък предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потеницал чрез български завод, което е огромен напредък в българските индустриални отбранителни способности.

"Най-важното, което постигнахме през тези месеци на съвместна работа, това е изграденото доверие, изградената предвидимост и предсказуемост между партньорите, които от тук занапред ще работят в едни сложни условия, но знаейки, какъв ще бъде крайния резултат, уверени в постиженията на това сътрудничество", каза Росен Желязков.

Той отчете, че този проект нямяло да бъде възможен без синергията между ЕС и НАТО в името на гражданите на Европа, нито без нейните икономически измерения. "Г-н Папергер, благодаря за доверието, г-н Борисов, благодаря за политическата воля", каза Желязков.

Още: Германски медиен поглед: Радев и Борисов в синхрон докараха Rheinmetall в България, "българският почитател на Путин беснее"

От своя страна изпълнителният директор на "Райнметал" Армин Папергер заяви, че е в България не само за бизнес партньорство, но и за приятелство. "Ще инвестираме повече от 1 млрд. евро в България. Това е само началото, "Райнметал" ще инвестира още. Също и други европейски партньори ще дойдат и ще инвестират в България", каза още Папергер.

Антон Иванов
