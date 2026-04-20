Спорт:

Радев с тройна преднина пред Борисов, среброто е за Рашков: Лидерският 25 МИР

20 април 2026, 10:32 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев с тройна преднина пред Борисов, среброто е за Рашков: Лидерският 25 МИР

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев е получил тройно повече гласове от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в т.нар. лидерски 25-и многомандатен избирателен район в София. Това показват данните при 100% обработени протоколи в Централната избирателна комисия за един от най-големите столични изборни райони.

Радев е получил вота на 76 252 души, което му отрежда първата позиция и близо 42% от вота. Второто място е за "Продължаваме промяната - Демократична България" с водач бившият вътрешен министър Бойко Рашков. Коалицията получава 17,7% от вота (32 149 гласа). Едва трети се подреждат от ГЕРБ с водачеството на Борисов начело на листата с 25 661 гласа или 14,12% от вота.

Назад в класирането на дистанция остават от "Възраждане" с 5,15% от вота в столичния 25 МИР, следвани от "Сияние" с 4,64% и МЕЧ с 4,12%.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
предсрочни парламентарни избори 25 МИР предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес