Радев с тройна преднина пред Борисов, среброто е за Рашков: Лидерският 25 МИР

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев е получил тройно повече гласове от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в т.нар. лидерски 25-и многомандатен избирателен район в София. Това показват данните при 100% обработени протоколи в Централната избирателна комисия за един от най-големите столични изборни райони.

Радев е получил вота на 76 252 души, което му отрежда първата позиция и близо 42% от вота. Второто място е за "Продължаваме промяната - Демократична България" с водач бившият вътрешен министър Бойко Рашков. Коалицията получава 17,7% от вота (32 149 гласа). Едва трети се подреждат от ГЕРБ с водачеството на Борисов начело на листата с 25 661 гласа или 14,12% от вота.

Назад в класирането на дистанция остават от "Възраждане" с 5,15% от вота в столичния 25 МИР, следвани от "Сияние" с 4,64% и МЕЧ с 4,12%.

