Плащат ли по 15 евро на статисти за закриването на кампанията на Радев в Арена София? (СНИМКИ)

"Прогресивна България" ще закрие мащабно предизборната си кампания на 16 арил от 18:00 часа в "Арена 8888" в столицата. Коалицията зад президента Румен Радев организира събитието с даренията зад формацията, които в рамките на настоящата предизборна кампания за вота на 19 април вече преминаха 800 хиляди евро. В социалните мрежи обаче се появиха спекулации, че се подготвя и платена публика, която да запълни част от местата в 15-хилядната зала на Арена София.

Предисторията - зала "Арена 8888" се стопанисва от държавното дружество "Национална спортна база". За да присъства обаче публика в залата, са задължителни билетни пропуски, които се издават за съответните места в залата, т.е. принципа на стадионите тук не важи. За да бъдат издадени безплатни билети за публиката обаче, са напечатани 15 хиляди пропуска, които трябва да бъдат раздадени на присъстващите преди тяхното влизане. На билета е обозначено "Прогресивна България" и слогана на кампанията на Радев: "Готови сме! Можем! Ще успеем!". Липсва цена на самите пропуски.

Съмненията

Часове преди самото събитие обаче в социалните мрежи се появи публикация в група със заглавие "БГ ТОП СТАТИСТИ" се появи публикация от профил с името Серафим Тороманов, в която се канят желаещи за публика на същото събитие. В обявата въпросния потребител описва своята покана като за "политически концерт, без овързване към конкретна партия". Любопитното условие към поканата, което предизвика реакции в публичното пространство, е обещанието за хонорар от 15 евро, който ще се изплаща на участващите.

Опровержение

Ден по-късно от екипа на президента Радев публикуваха и официално опровержение по отношение на публикуваната информация за предлагани хонорари за статисти.

"Измама в социалните мрежи се опитва да злепостави Прогресивна България. "Информацията", разпространявана онлайн относно предполагаемо участие на статисти и "хонорари" за политически събития, свързани с "Прогресивна България", е целенасочена манипулация. Призоваваме гражданите да бъдат внимателни към подобни съобщения, разпространявани неофициално, и да проверяват информацията единствено през официалните комуникационни канали на "Прогресивна България". По случая са уведомени компетентните институции", пише в профила си Румен Радев.

