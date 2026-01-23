Радостин Василев: Борисов дръпна ръчната на Изборния кодекс (ВИДЕО)

Борисов дръпна ръчната на Изборния кодекс, защото е "Зайко Байко" и защото знае, че това предизвиква напрежение в обществото, защото нямат никаква легитимация и трябва да се явяваме по-скоро на избори, а те се опитват да си издействат служебен резултат. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента след като заседанията на парламента се провалят заради липса на кворум и промените в изборното законодателство за скенерите не влизат в зала не могат да бъдат разгледани на второ четене.

Според него от промени има нужда, но те не трябва да бъдат правени от това мнозинство.

"Това се случва от страха на Борисов, 5-6 човека ги е дръпнал и от това, че в БСП може би след като падна правителството има някако разцепление. Следващата седмица не трябва да влиза въобще кодекс в дневния ред, но виждаме наглостта на ИТН и на Тошко. За мен те форсират кодекса в опит да накажат Борисов", смята още Василев. ОЩЕ: ГЕРБ, ДПС и ИТН пак не успяха да съберат депутати за ликвидиране на машинното гласуване

Ще работи ли с Радев?

МЕЧ приемат с голямо спокойствие присъствието на Радев в политиката и се надяват да разбъркване на политическата картина в парламента. От партията обаче няма да участват в коалиции на изборите, свързани с бившия държавен глава.

Попитан дали ще работят с Радев, Василев отговори:

"Ние възприемаме Румен Радев и бъдещия негов проект като възможен партньор. Да, мнозинство на ВСС, смяна на ЦИК, смяна на главния прокурор, смяна на Изборния кодекс тук за месец, два и бързи избори, е план, който обмисляме".

"Надявам се новият президент в лицето на Йотова максимално бързо да намери служебен премиер", заяви Василев.

България в Съвета за мир на Тръмп

Радостин Василев коментира и вчерашното присъединяване на България към Съвета за мир под патронажа на Доналд Тръмп и каза, че от формацията му ще се въздържат от подкрепа по този въпрос в пленарна зала.

Според него премиерът в оставка няма мандат да представлява България на никакви форуми. "Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. За мен позицията на България трябваше да бъде, че имаме политическа нестабилност в страната и че трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство. Ако питате мен, като човек, който по принцип одобряваше политиката на Тръмп, аз дори бих се въздържал да присъствам, ако до мен са Азербайджан и някакви второстепенни актьори", добави още Василев.

По думите му би било жалко, ако се откажем заради плащането след три години. ОЩЕ: Желязков обяви кой му е позволил да вкара България в Съвета на Тръмп. Парламентът ще има думата