ГЕРБ, ДПС и ИТН пак не успяха да съберат депутати за ликвидиране на машинното гласуване

За втори пореден ден 51-ото Народно събрание не успя да започне работа заради липса на кворум, а днешното пленарно заседание беше закрито още преди официалното му откриване. След три последователни неуспешни опита за регистрация стана ясно, че управляващото мнозинство не разполага с необходимите 121 гласа, за да придвижи спорните промени в Изборния кодекс.

При първата регистрация малко след 9:00 часа в залата се отчетоха 117 народни представители. Вторият опит в 9:30 събра 119 депутати, а при последната проверка в 10:00 часа броят остана същият. Така и в трите случая кворумът не беше постигнат.

Опозицията още от вчера присъства в пленарната зала, но отказва да се регистрира. Паралелно с това се очертаха и сериозни липси сред формациите, които досега осигуряваха мнозинство. Петима депутати от ГЕРБ и деветима от БСП-Обединена левица не се явиха в залата. За разлика от тях парламентарната група на "Има такъв народ" беше в пълен състав, а от "ДПС-Ново начало" отсъстваше единствено лидерът на формацията Делян Пеевски.

Отсъствие имаше и на най-високо ниво - лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не присъства на заседанието. Председателят на парламента Рая Назарян беше в залата, но не председателстваше, като ръководството на заседанието отново беше поето от Костадин Ангелов.

Блокажът в парламента започна след като в дневния ред беше включен пакет от силно оспорвани промени в Изборния кодекс. Сред тях са предложенията за въвеждане на т.нар. "оптични устройства" за сканиране на хартиени бюлетини и за премахване на машинното гласуване. Идеите предизвикаха остри реакции и доведоха до обявена протестна готовност от страна на ПП-ДБ.

По програма за днес беше предвиден парламентарен контрол, но неофициално се очакваше управляващите отново да направят опит да включат гласуването на изборните промени. Проваленото заседание обаче показа, че темата засега остава на пауза, а подкрепата за прекрояването на изборните правила не достига дори вътре в досегашното мнозинство.