Радостин Василев дава Ивелин Михайлов на прокуратурата

31 октомври 2025, 11:16 часа
Радостин Василев дава Ивелин Михайлов на прокуратурата

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че ще даде Ивелин Михайлов на прокуратурата, заради твърденията му, че е бил притискан в мола да заменя ИТН в управлението. "Ще подадем сигнал до главния прокурор днес да бъде разследвано кои лица, кога и по какъв начин са притеснявали г-н Михайлов, какво са му предлагали, ще се изискват камери от моловете", каза Василев.  Той е категоричен, че "Величие" правят внушения, че вчерашния брифинг на МЕЧ е последица от това.

Припомняме, че вчера от МЕЧ представиха сигнал, според който Мария Илиева от "Величие" е фалшфицирала подписа си в декларация за парламентарните избори, което според тях може да доведе до това, че тя да е незаконно избрана за депутат, до разпад на групата на "Величие" в парламента, както и до конституционна криза. 

Още сигнали до прокуратурата

Радостин Василев ще сезира прокуратурата и във връзка с измамените лица от кръга около "Величие", а именно Виктория Досева, която твърди, че е измамена от сина на Катинчарова за 100 хил. лв. и Златан Златков, който твърди, че е измамен от фирма "Тогедър". Първата искала да се самоубие заради дългове, а вторият получил епилепсия.

"Дали синът на Катинчарова е семеен скандал, както Михайлов го нарича, според мен трябва да установява прокуратурата", каза Василев. 

Според него обаче много семейства са пострадали от подобни измами около "Величие".

Той коментира и заканата на лидера на "Величие" да намери 1000 човека, които искат да се самоубиват. "Да доведеш 1000 човека, които искат да се самоубиват, не е някакво геройство", добави още лидерът на МЕЧ. ОЩЕ: "Майка ми се притеснява": Ивелин Михайлов твърди, че е заплашван в мола

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
