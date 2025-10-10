Радостин Василев: Правителството няма да падне заради "Лукойл", а заради любовницата на Волдемор

"Правителството няма да падне заради "Лукойл", заради това, че са изтеглили 20 млрд. заеми, заради това, че има пълна нестабилност във всеки сектор на държавата, но заради любовницата на Волдемор може и да падне", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка със законодателната инициатива на "Има такъв народ" за затвор при разпространение на информация, свързана с личния живот на публични личности.

Според него върховната наглост на ИТН нанася щети на коалицията.

"Сега разбирам, че ИТН щели да го оттеглят, не дадоха и кворум днес на заседанието. Искам да ги призова да не го внасят, защото те изградиха шоуто и партията си на базата на и на основата на гавра с личното достойнство на други лица. Точно Тошко Йорданов и Слави Трифонов нямат право, те направиха песен за колега народен представител, като обясняваха детайли за личния му живот", каза още Василев - Още: Лена Бориславова осъди Слави Трифонов за "Песен за Лена"

Защо се предлага законопроектът на ИТН?

Василев определи законопроекта като мракобесен и според него той е целял, за да се "прикрие една от любовниците на Волдемор", която е цъфнала в медия с голите си снимки".

Попитан кой е Волдемор, Василев отговори: "Той знае кой е, вие ще се сетите, като го проверите".

Лидерът на МЕЧ обърна внимание, че подобен законопроект би се отразил и на разследвания като скандалния случай в Каблешково, защото по думите му ще навлезе в личния живот на една насилничка, която се е гаврила с едно детенце.

"Такъв закон ще направи невъзможна появата на снимките с пачките и кюлчетата, на записа "Ало, Ваньо" и на другите записи", смята Василев. ОЩЕ: След разговор между Слави Трифонов и Борисов: ИТН оттеглят скандалния си законопроект (ВИДЕО)