Радостин Василев след вота: Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия (ВИДЕО)

Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия. Нашата кауза остава същата. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев във видео в социалната мрежиа след като създадената от него партия не влиза в 52-ото Народно събрание. Припомняме, че по данни на ЦИК под изборната бариера остават МЕЧ, "Величие", "Сияние" и БСП. Формацията на Радостин Василев е шеста с 3.225%, следвана от "Величие" с 3.104%. БСП остава осма с 3.017%.

Разочарование

Василев заяви, че е разочарован, тъй като въпреки усилията в парламента и всичко в полза на истината, не могат да бъдат част от следващия парламент.

Знам, че 105 хил. човека са страшно много хора, знам, че на вас ви е изключително мъчно. На мен ми е много по, на колегите от МЕЧ, които положиха огромни усилия искам да блогодаря на всички области, всички служители", каза още Василев в своето видео.

Равносметката

Лидерът на МЕЧ отбеляза, че малко не е достигнало на формацията да влезе.

"Повтаряме нашия резултат почти от миналите избори, но високата избирателна активност, която приветствам, ни остави извън парламента", заяви Радостин Василев.

Той пожела успех на победителите и се надява тези, които са получили огромна подкрепа, да оправдаят доверието.