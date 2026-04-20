Радостин Василев след вота: Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия (ВИДЕО)

20 април 2026, 17:39 часа 702 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия. Нашата кауза остава същата. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев във видео в социалната мрежиа след като създадената от него партия не влиза в 52-ото Народно събрание. Припомняме, че по данни на ЦИК под изборната бариера остават МЕЧ, "Величие", "Сияние" и БСП. Формацията на Радостин Василев е шеста с 3.225%, следвана от "Величие" с 3.104%. БСП остава осма с 3.017%.

Разочарование

Василев заяви, че е разочарован, тъй като въпреки усилията в парламента и всичко в полза на истината, не могат да бъдат част от следващия парламент.

Знам, че 105 хил. човека са страшно много хора, знам, че на вас ви е изключително мъчно. На мен ми е много по, на колегите от МЕЧ, които положиха огромни усилия искам да блогодаря на всички области, всички служители", каза още Василев в своето видео. 

Равносметката

Лидерът на МЕЧ отбеляза, че малко не е достигнало на формацията да влезе. 

"Повтаряме нашия резултат почти от миналите избори, но високата избирателна активност, която приветствам, ни остави извън парламента", заяви Радостин Василев. 

Той пожела успех на победителите и се надява тези, които са получили огромна подкрепа, да оправдаят доверието.

Деница Китанова Отговорен редактор
предсрочни парламентарни избори Радостин Василев МЕЧ предсрочни парламентарни избори 2026 52 Народно събрание
