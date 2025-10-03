Войната в Украйна:

Регионалният министър налага санкции на фирмите, поддържащи пътя (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 14:14 часа 216 прочитания 0 коментара
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще наложи максимални санкции на пътноподдържащите фирми, включително и на държавната "Автомагистрали" ЕАД. Това стана ясно по време на брифинг в Министерски съвет.  "Снощи до късно с АПИ бяха давани инструктажи от моя страна за адекватни действия предвид обстановката. Такива не бяха взети предвид, организацията се оценява като недостатъчно добра", каза Иванов.

Той увери, че ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация, като в момента целият личен състав е на място, за да могат да разчистят трафика.  

Усложнената обстановка

В петък сутрин бе активирана системата за ранно известяване при бедствия BG-ALERT по повод първите усложнения на времето след падането на снежната покривка в различни части на страната.

Заради влошените метеорологични условия в страната на 3 октомври е въведена временна организация на движението на АМ „Тракия” и АМ „Хемус“, а движението през прохода „Петрохан“ е ограничено - там се премахват паднали дървета и тече снегопочистване, съобщиха от МВР.

За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска. ОЩЕ: Промяна в движението на АМ "Тракия", АМ "Хемус" и през "Петрохан" заради лошото време

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
