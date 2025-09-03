Сега ли трябваше да отиде вицепремиерът и лидер на БСП в Китай, когато Путин е там? Имаше и други евролидери

Въпросът и отговорът бяха съответно на Българската национална телевизия и на зам.-председателя на Народното събрание Драгомир Стойнев, който е и депутат от БСП. Припомняме, че Стойнев беше икономически и енергиен министър в правителството на Пламен Орешарски, което изкара около 1 година на власт, при непрекъснати протести заради назначаването на Делян Пеевски за ръководител на ДАНС.

Още: Желязков за визитата на БСП министрите при Си и Путин: От медиите разбрах - знаех, че са в отпуск

На директния въпрос на БНТ, Стойнев се оправда, че Атанас Зафиров (вицепремиер без портфейл и председател на БСП) получил лична покана от китайския авторитарен президент Си Дзинпин. Освен това имало и други европейски лидери в Китай - всъщност само един от страна-членка на ЕС, словашкият премиер Роберт Фицо, който отдавна с думи и действия се позиционира в удобна за Владимир Путин плоскост - Още: Фицо: ЕС е като жаба, седнала на дъното на кладенец, неспособна да види какво има над нея (ВИДЕО)

Същевременно Драгомир Стойнев обясни, че за България връзките с Китай били много важни, защото "скоро" китайската икономика щяла да стане номер едно в света. За 2025 година по данни на МВФ се очаква, че БВП на САЩ ще е 30,3 трилиона долара, а на Китай - 19,5 трилиона долара. Колко време трябва да се стопи такава разлика и да се преобърне тенденцията и дали ще е "скоро" - всеки може сам да си отговори. Но в защита на Зафиров и Иван Иванов, регионалният министър, който е с него и също е от БСП, Стойнев каза, че като не искаме да поддържаме връзки с Китай, да спрем да купуваме китайски смартфони. Иванов не за пръв път е министър - Още: Новият земеделски министър - управител на клон на СИК или съвпадение на имена и рождена дата?

Социологът Геновева Петрова коментира очевидното в ситуацията - в деня, в който премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посрещат председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров отива в Китай, при Си Дзинпин и Владимир Путин. Това няма как да не е проблем - колко голям и ще повлияе ли на правителството, ще видим, добави тя.