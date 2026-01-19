Ще преговарят ли с Румен Радев: Ивайло Мирчев очерта ключовите въпроси, по които няма да отстъпят

Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО. България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката „великите сили“. Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа. Това написа на профила си във Facebook депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев в отговор на въпроса дали от формацията ще преговарят с Румен Радев.

Ето какво написа Мирчев:

Стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела „Пеевски–Борисов“, за честни избори и за силна България в силна Европа. Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена.

Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО. България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката „великите сили“. Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа.

Европа — по-бърза и конкурентна, по-малко бюрократична, с усилени отбранителни възможности и сигурни енергийни ресурси. Европа, която не чака, а действа — с единен и силен отговор срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата. Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове.

От нас може да се очаква това. Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност.

Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела „Пеевски–Борисов“, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите и да гарантира нашето достойно място в Европа. Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: Силна България в силна Европа!