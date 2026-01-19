Войната в Украйна:

"Ще продължавам да защитавам традиционните български ценности": Слави Трифонов приветства Радев на политическия терен

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната". Това написа в профила си във Facebook лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов

"Има такъв народ" е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия, допълни той.

Решението на Радев

По-рано днес президентът Румен Радев подаде оставка като държавен глава и даде заявка, че ще участва на предстоящите предсрочни парламентарни избори тази година. Това стана на специално обръщение към нацията от "Дондуков" 2. Припомняме, че днешната дата е символична, защото на 19 януари 2017 г. Радев и Илияна Йотова полагат за първи път клетва като президент и вицепрезидент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност.

Елин Димитров
