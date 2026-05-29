Ще се самоспаси ли съдебната власт като барон Мюнхаузен: Иван Костов предвижда крах на кабинета "Радев"

"Смяната на модела не е търсене на реванш и ако истината е, че се иска дълбока и сериозна реформа, за да се противодейства на корупцията, която е еднемична с брокерите на влияние и непосредствени политически връзки. Това ще бъде една много голяма и сериозна задача на правителството на Румен Радев". Това заяви бившият министър-председател на България Иван Костов пред БНТ.

Властта е сечивото, което задвижва корупцията

По думите му България не се справя с това да убеди обществото, че институциите се справят с проблемите на държавата.

"Ако новите управляващи не започнат с тежките и трудните реформи в областта на съдебната система - това би било техният крах. Ако не разградят модела, който е уязвим и може да бъде преустановен - това би било началото на края на правителството на Румен Радев", добави Иван Костов.

Той е на мнение, че моделът може да бъде разграден, но да не бъде заменен от нови брокери на влияние и от едни пожарни действия, които гасят това, което гори в момента и не си даваме сметка в каква тежка пожарна опасност е всичко останало

Според него властта е сечивото, което задвижва корупцията. На всичко това се противодейства, когато се атакуват носителите на корупцията, които са във властта и в администрацията, изтъкна бившият премиер.

Иван Костов добави, че съдебната власт не може да се самоспаси като барон Мюнхаузен.

"Борислав Сарафов е много лесен противник - отиде си като перо от птица. Когато подухна вятъра на промяната, го отнесе съвсем леко", отбеляза Костов.

Той смята, че съдебната власт може да бъде много мощна, ако се използва правилно.

Според него концентрираната енергия, която Румен Радев успя да концентрира, има само един начин, за да успее - да тръгне срещу проблемите искрено, честно и независимо от последиците. Последиците могат да бъдат лоши за тези, които направят реформите, каза още Иван Костов.

