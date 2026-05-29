Управляващите отварят наново правилника: Целта е да замразят депутатските заплати

Управляващото мнозинство от "Прогресивна България" ще отвори наново Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за да спре ръста на депутатските заплати. Това стана ясно от думите на председателят на парламентарната група на партията в 52-ото Народно събрание Петър Витанов пред медиите. Целта е сега правилникът да се отвори заради приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Припомняме, че заплатата на депутатите в момента се образува по формула, обвързана със средната заплата за страната, но и зависи от участието на даден народен представите в комисия.

Управляващите не са се отказали от намеренията си

"Да опровергая нещо, което тръгна по медиите, а именно за възнагражденията на народното представителство. Причината да не сме въвели това замрязаване е, фактът, че методологията, която дойде от Министерство на финансите дойде след предложенията в правилника", каза Витанов. Припомняме, че замразяването на депутатските заплати не беше включено във вече приетия правилник на парламента, въпреки че вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заговори, че слага край на ръста на заплатите в държавния сектор, на министри и депутати.

Намаляване или замрязяване?

Попитан дали целта е заплатите да се замразят или по-скоро намалят, Витанов отговори: "По-скоро да се замразят".