Зарков, Вигенин и Пенкова в Ямбол: Реформата във водния сектор и инвестициите в инфраструктурата не търпят отлагане

Социалистите настояват решаването на водните проблеми да бъде национален приоритет

„Водата е ресурс, който за съжаление ние в България не управляваме добре. Ежегодно сме свидетели на наводнения и суша, които пречат на стотици хиляди български граждани да живеят качествено. Освен това ние не се възползваме от този ресурс нито в областта на земеделието, нито в областта на индустрията, нито на енергетиката, така че да допринася за нашето благосъстояние. България е на първо място в Европа по загуба на вода по водопреносната мрежа, която плащаме всички граждани от джоба си. Време е да се намерят верните решения и действия за справяне с тези проблеми.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на дискусията „Водна сигурност, устойчивост и бъдеще: от европейските политики до местните решения“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Той благодари на евродепутатите от БСП Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова за поставянето на тази жизненоважна тема и то в район като Ямбол, който е сред най-засегнатите от проблема.

„Ние, социалистите, няма да се уморим да поставяме тези въпроси, които действително касаят пряко живота и здравето на хората“, категоричен беше той. По думите му такива въпроси като водата имат отношение и към бюджета: „В навечерието на неговото формиране управляващото мнозинство трябва да определи своите приоритети за следващите години. Реформата във водния сектор и инвестициите в инфраструктурата са основни приоритети, които не търпят отлагане. Важен политически въпрос е за какво се оползотворяват парите на българските граждани - за вода или за въоръжаване“, каза още Зарков.

„Водата днес е фактор за икономическа конкурентоспособност, за енергийна сигурност, за развитие на земеделието, индустрията и регионите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин при откриването на дискусията. Той предупреди, че България е сред най-засегнатите държави от загубите по водопреносната мрежа, които са средно 60%, а на места надхвърлят 90%. Обърна внимание, че остарялата ВиК инфраструктура, недостатъчните инвестиции и забавените реформи се съчетават с все по-сериозните последици от климатичните промени.

„Важно е да осъзнаем, че водата не може повече да се разглежда изолирано. Съществува пряка връзка между вода, енергетика, индустрия, земеделие и регионално развитие“, изтъкна той. По думите му пред Европа и България стои и ново предизвикателство - развитието на центрове за изкуствен интелект, производство на батерии, водород и полупроводници, които ще увеличават натиска върху водните ресурси. Според него реформите във ВиК сектора са необходими, но трябва да се провеждат внимателно, с диалог и съобразяване с регионалните специфики, така че да се намери баланс между финансовата устойчивост и интересите на местните общности.

„Въпросът за водата не е само технически въпрос. Това е въпрос за качеството на живот, за икономическата устойчивост, за бъдещето на регионите и в крайна сметка - въпрос за сигурността“, заключи Вигенин.

"Ако днес не започнем да мислим стратегически за водата, утре проблемът няма да бъде само екологичен - той ще бъде икономически, социален и регионален.“ Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова по време на дискусията. По нейните думи в ЕС има осъзнаване за водната криза от 2025 г. като ясен сигнал, а не като еднократно събитие. В тази връзка Европейската комисия е представила Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси, а Европейската инвестиционна банка е обявила пакет от 15 млрд. евро за инвестиции във водна инфраструктура. А през август 2025 г. в писмо до ЕК евродепутатите от БСП поставят въпросите за модернизацията, превенцията и необходимостта от общоевропейски подход при суши.

Пенкова подчерта и все по-силната връзка между енергийната и водната инфраструктура. „Както в енергетиката, така и тук трябва да изграждаме свързаност и инфраструктурен капацитет предварително, а не да чакаме кризите“, обърна внимание тя. Според нея България трябва да се възползва от европейските възможности за финансиране, тъй като у нас над 60% от водата се губи по амортизирани ВиК системи.

Цветелина Пенкова акцентира и върху социалния аспект на темата: „Достъпът до качествена вода при поносима цена не е лукс, а базово човешко право.“

„Прекалено дълго водните ресурси се използваха единствено за свръхпроизводство и печалби. Водата е публично достояние и не можем да продължаваме по този модел. Необходим е баланс между опазването на природата и устойчивото използване на ресурсите“, каза по време на дискусията зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов. Той подчерта, че България все още няма ВиК стратегия и изостава в изпълнението на европейските изисквания, а под риск са 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му основният проблем не е липсата на вода, а огромните загуби по мрежата – над 70% във ВиК Ямбол и над 60% средно за страната. „След милиарди левове инвестиции не може загубите да продължават да растат. Необходими са различен подход и по-добро насочване на инвестициите“, предложи Костадинов.

Председателят на Българската асоциация по водите Инж. Иван Иванов подчерта, че част от проблемите във водния сектор се дължат на липсата на диалог и ясна стратегия. По думите му дори значителни инвестиции няма да бъдат ефективни без достатъчен човешки капацитет. Той акцентира, че едва около 30% от водоизточниците се измерват и реалните загуби не са известни. „Начинът да намалим големите загуби е измерването. Без данни не знаем какъв е реалният мащаб на проблема. А без качествени кадри нищо не може да се случи“, е мнението на инж. Иванов.

Зам.-кметът на Хисаря Таня Марковска посочи, че минералната вода е основен ресурс за развитието на здравния туризъм и местната икономика в Хисаря. В същото време общината и инвеститорите се сблъскват с ограничения дебит на минералните извори и необходимостта от сериозни средства за поддръжка на инфраструктурата.

Кметът на община Болярово Христо Христов настоя темата за безводието да бъде изведена като национален приоритет. Той също отбеляза, че проблемът не е липсата на вода, а състоянието на водопреносната мрежа и управлението на ресурсите: „България е богата на вода и минерални извори. Проблемът не е в ресурса, а в начина, по който го управляваме и в състоянието на водопроводите.“

За водната инфраструктура е необходима дългосрочна стратегия с хоризонт поне десет години, е мнението на областния управител на Ямбол Георги Чалъков. Той смята, че е необходима по-добра координация между институциите, ограничаване на загубите и развитие на нова инфраструктура. „Вода има. Да спрем течовете и да планираме дългосрочно. Имаме и желанието, и възможностите да решим този проблем“, убеден е Чалъков.

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта водната сигурност да бъде изведена като стратегически национален и европейски приоритет чрез дългосрочни инвестиции, модернизация на инфраструктурата и по-ефективно управление на водните ресурси.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/