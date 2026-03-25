"Щом ти ще ни спасяваш, да са живи и здрави спасените": Борисов за модела Радев-Копринков (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за модела "Копринков-Радев" в Кюстендил. Думите му дойдоха след обвиненията на Радев за задкулисие, олигархия и модела Борисов - Пеевски. "Понеже той си позволява да говори за мен снощи в Шумен, няма да му спестявам. Не случайно и съпругата му каза за "човека, на когото не трябва да му споменаваме името". За разлика от нея - мен не ме е страх от Копринков. Копринков-Радев в момента е спасителят. Щом ти ще ни спасяваш, да са живи и здрави спасените тогава", каза Борисов.

"ГЕРБ е ясен - партия, лидер, заместници, Изпълнителна комисия, депутати. Другите имат някакъв вид коалиция с незнайни мандатоносители, или по-точно знайни, където са задкулисието на олигархията и сянката на Копринков, който уж не е в официалната власт, но всеки един в България знае, че той ръководи партията и коалицията на Радев", добави още Борисов.

Няма модел Пеевски - Борисов

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че модел Пеевски - Борисов няма. "Имаше една година модел, в който трябваше да влезем в еврозоната, Шенген, да възстановим парите по Плана за възстановяване и ни трябваха 121 депутати. И работихме със Слави Трифонов, с Гуцанов, със Зафиров, с Пеевски, за да го направим", каза Борисов.

Той обърна внимание, че вчера Радев е нарекъл ГЕРБ сглобкаджии, сякаш той не е създал партньорите му в сглобката и сякаш той не ги е нарекъл първи шарлатани.

Борисов иска редовно правителство

В Кюстендил лидерът на ГЕРБ заговори за редовно правителство и стабилност.

"Бих толерирал партиите, които мислят за стабилност и как да има редовни правителстав, за да могат кметовете от която и боя да са - да си гледат интереса на общините и интереса на гражданите там, а не да ги оцветяваме и тормозим от мандат на мандат", заяви Борисов.

Борисов обича да рисува петли, но и да помага на музеи, галерии и църкви

Борисов, който е водач на ГЕРБ-СДС в 16-ти и 25-ти МИР, посети Художествена галерия "Владимир Димитров Майстора" в Кюстендил, където са отпуснати средства, за да се направи цялата надземна част на галерията и тя да бъде реконструарана. Финансиране е необходимо за 2.5 млн. евро за античната част на галерията.

"Много съм доволен от това, което сме направили през тази година. Това е и нашата работа като партия. Музеи, галерии, църкви, манастири, джамии, пътища, училища, детски градини, Шишковци, стадиона",

Лидерът на ГЕРБ разгледа картините на Владимир Димитров - Майстора. По време на обиколката в галерията той попадна на картина на петел и каза, че много обича да рисува петли. "Знаеш ли колко трудно се рисува петел?", коментира още той.

Санирането в Кюстендил

На Борисов му беше докладвано от кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, че 22 блока се санират по Плана за възстановяване и устойчивост, а амбицията му е до края на годината по всички 71 блока да бъдат санирани.

"Няма по-хубава програма от тази", заключи Борисов.