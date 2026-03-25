Спорт:

25 март 2026, 10:51 часа 282 прочитания 0 коментара
"Щом ти ще ни спасяваш, да са живи и здрави спасените": Борисов за модела Радев-Копринков (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за модела "Копринков-Радев" в Кюстендил. Думите му дойдоха след обвиненията на Радев за задкулисие, олигархия и модела Борисов - Пеевски. "Понеже той си позволява да говори за мен снощи в Шумен, няма да му спестявам. Не случайно и съпругата му каза за "човека, на когото не трябва да му споменаваме името". За разлика от нея - мен не ме е страх от Копринков. Копринков-Радев в момента е спасителят. Щом ти ще ни спасяваш, да са живи и здрави спасените тогава", каза Борисов.

"ГЕРБ е ясен - партия, лидер, заместници, Изпълнителна комисия, депутати. Другите имат някакъв вид коалиция с незнайни мандатоносители, или по-точно знайни, където са задкулисието на олигархията и сянката на Копринков, който уж не е в официалната власт, но всеки един в България знае, че той ръководи партията и коалицията на Радев", добави още Борисов. ОЩЕ: Бойко Борисов с нов мандат, начело на ГЕРБ

Няма модел Пеевски - Борисов

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че модел Пеевски - Борисов няма. "Имаше една година модел, в който трябваше да влезем в еврозоната, Шенген, да възстановим парите по Плана за възстановяване и ни трябваха 121 депутати. И работихме със Слави Трифонов, с Гуцанов, със Зафиров, с Пеевски, за да го направим", каза Борисов. 

Той обърна внимание, че вчера Радев е нарекъл ГЕРБ сглобкаджии, сякаш той не е създал партньорите му в сглобката и сякаш той не ги е нарекъл първи шарлатани.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Борисов иска редовно правителство

В Кюстендил лидерът на ГЕРБ заговори за редовно правителство и стабилност.

"Бих толерирал партиите, които мислят за стабилност и как да има редовни правителстав, за да могат кметовете от която и боя да са - да си гледат интереса на общините и интереса на гражданите там, а не да ги оцветяваме и тормозим от мандат на мандат", заяви Борисов. 

Борисов обича да рисува петли, но и да помага на музеи, галерии и църкви

Борисов, който е водач на ГЕРБ-СДС в 16-ти и 25-ти МИР, посети Художествена галерия "Владимир Димитров Майстора" в Кюстендил, където са отпуснати средства, за да се направи цялата надземна част на галерията и тя да бъде реконструарана. Финансиране е необходимо за 2.5 млн. евро за античната част на галерията. 

"Много съм доволен от това, което сме направили през тази година. Това е и нашата работа като партия. Музеи, галерии, църкви, манастири, джамии, пътища, училища, детски градини, Шишковци, стадиона",

Лидерът на ГЕРБ разгледа картините на Владимир Димитров - Майстора. По време на обиколката в галерията той попадна на картина на петел и каза, че много обича да рисува петли. "Знаеш ли колко трудно се рисува петел?", коментира още той. 

Санирането в Кюстендил

На Борисов му беше докладвано от кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, че 22 блока се санират по Плана за възстановяване и устойчивост, а амбицията му е до края на годината по всички 71 блока да бъдат санирани. 

"Няма по-хубава програма от тази", заключи Борисов. ОЩЕ: Добри новини за санирането: 4 млрд. лв. ще бъдат инвестирани до края на 2029 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Саниране Румен Радев редовно правителство шарлатани Николай Копринков сглобка предсрочни парламентарни избори 2026
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес