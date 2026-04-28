Соченият като човека зад Радев ген. Решетников: Избрахте връзки с Русия - ще ви даваме газ, а вие ще ни уважавате (ВИДЕО)

В интервю за „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова руският бивш генерал от КГБ и външното разузнаване (СВР) Леонид Решетников нарече „измислица“ широко разпространената публична информация, че той стои зад кандидатурата на Румен Радев за президент на България през 2016 г. Тогава настоящият лидер на „Прогресивна България“ бе избран за държавен глава за първи път. По това време се заговори, че кандидатурата му е следствие на проучване на руски аналитичен център, ръководен от някогашния разузнавач. И преди 10 години Решетников отрече да е посочил Радев на тогавашния лидер на БСП Корнелия Нинова. След победата на президентските избори все пак генералът нарече Румен Радев „разумен и нормален човек“ и приветства успеха му.

Кой е генерал Леонид Решетников и защо се говори за връзка между него и Румен Радев?

Генерал Леонид Решетников е дългогодишен служител на руското разузнаване с фокус върху България и Балканския полуостров. Бившият български президент Росен Плевнелиев го нарича „дясната ръка на г-н Путин на Балканите“. Защитил е аспирантура у нас, работил е в страната ни и като резидент на КГБ. В началото на 90-те години на 20. век отново е служил у нас, но вече като част от външното разузнаване – след разпадането на СССР. Владее български език.

Официално Решетников се пенсионира през 2009 г., когато оглавява аналитичен институт на пряко подчинение на диктатора Владимир Путин – Руски институт за стратегически изследвания (РИСИ). От 4 януари 2017 г. той не е директор в мозъчния тръст. Официалната цел на института е да подкрепя президента и другите органи на властта в Москва с анализи за сигурността и ролята на Русия в други държави. В редица страни РИСИ е подозиран в оказване на политическо влияние.

През юни 2016 г. в Москва се провежда форум на управляващата партия „Единна Русия“, на който присъстват като гости председателят на българското Национално движение „Русофили“ Николай Малинов (наречен „приятел“ от самия Решетников) и председателите на БСП и АБВ - Корнелия Нинова и Георги Първанов. Малко по-късно институтът на Решетников поръчва социологическо изследване за предстоящите президентски избори в България, което търси профила на бъдещия кандидат на БСП.

Снимка: Прессекретариат на Президентството

Малинов възлага от името на РИСИ провеждане на изследване на „G Consulting“, чийто изпълнителен директор е Живко Георгиев. Проучването е проведено от 1 до 15 юли 2016 г. Данните, цитирани от „Свободна Европа“, показват нарастваща подкрепа за Русия и спадаща за САЩ, ЕС и НАТО. 12% са се обявили за категорични русофили, а 25% - за умерени. Две трети от анкетираните са казали, че „България трябва в максимална степен да възстанови и поддържа приятелски отношения с Русия“.

Накрая е описан профилът на „печелившия кандидат от опозиционната страна (БСП)“: По-скоро мъж; не по-възрастен от 60; с успешна кариера, но не интелектуалец; некорумпиран; да е демонстрирал кураж, гръбнак; да отстоява по-голям суверенитет в рамките на ЕС и НАТО. Командирът на Военновъздушните сили ген. Румен Радев отговаря на всички препоръки в поръчаното от Решетников изследване.

През 2019 г. Леонид Решетников получава 10-годишна забрана за влизане в България, а Малинов е обвинен в шпионаж в полза на Москва.

Ген. Решетников: Българите избраха Радев, защото не искат да са "марионетка на Запада"

Пред канала „Дневен ред“ в YouTube бившият разузнавач коментира убедителната изборна победа на Радев на 19 април 2026 г., която дава на „Прогресивна България“ пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание (131 депутати). В духа на кремълската пропаганда той каза, че това е „избор на българския народ, на тези българи, на които им омръзна да бъдат обикновена марионетка на Запада и които искат нормални отношения с Русия“. След победата Радев веднага обяви, че иска връщане на диалога с държавата агресор, която вече пета година води пълномащабна война в Украйна.

„Приветствам това, макар че никога не съм виждал лично г-н Радев и нямам никакво отношение към неговата кариера. Въобще. Това е една фантазия, която е измислена от противниците на Радев, противниците на Русия – че Решетников има някакво отношение към избора на Радев за кандидат за президент. Въобще – никакво отношение“, твърди бившият разузнавач.

Той даже каза, че не помнел името на „тази дама“, имайки предвид Корнелия Нинова. „Аз я попитах какви кандидати има за президентския пост в България преди 10 години. Тя ми отговори, че има някакъв ген. Радев, който за социалистите е непознат, но „ще го разглеждаме“. В едно интервю в Русия казах това – че Радев е непознат за българските политически кръгове и дори ръководител на Българската социалистическа партия ми каза, че е непознат. Но службите, които работят в България – мисля, че американците, - използваха този цитат от моите думи и написаха ясно: „Решетников назначи Радев за кандидат за президент“. Мисля, че за тях това е било много удобно да прикрият някакъв свой интерес към тази фигура. Така че това е голяма измислица и няма дори 1% истина в това. Но аз с тази измислица живея вече 10 години. Искрено се радвам, че българите избраха човек, който обещава нормално развитие на България – не само с ЕС, но и с Русия“, заяви Решетников.

Генералът обаче не скри, че често участва в токшоу програми по „Първи канал“ – руската телевизия, която е обект на значителни санкции от ЕС, САЩ и други държави заради ролята ѝ в разпространението на държавна пропаганда във връзка с войната в Украйна. Там той е обсъждал потенциалното възстановяване на връзките между София и Москва.

Снимка: Леонид Решетников, източник: Общество "Двуглав орел"

Решетников не вижда как Радев може да промени коренно отношенията София-Москва

На въпрос какво означават думите на Радев, че отношенията с Русия, която ни е обявила за вражеска държава, трябва да са „прагматични“, Решеников заяви: „Предполагам, че това означава..., че България иска развитие на икономическите отношения с Русия. Да има някакви преференции за газ, за нефт, за други продукти от Русия. Как ще плаща? Ще плаща с по-спокойни оценки на нашето културно-историческо минало, с нормални думи и отношения към Русия и нейната политика".

Така той предложи правителството ни да омаловажи факта, че страната му извършва военни престъпления в съседна Украйна. Също така пропусна друг факт - че Руската федерация, чрез "Газпром", наруши договора през пролетта на 2022 г. със спирането на газа за България, а не обратното.

"Не виждам, че България може да направи някакво сериозно действие, сериозни решения в посока на дълбоко развитие на нашите отношения, особено външнополитически“, прогнозира генералът.

Решетников призна, че България е много силно вързана към НАТО и Европа и че Радев не може да направи никакви сериозни стъпки по отношение на Русия, защото ще има негативен отзвук в ЕС и Алианса. „Дори такъв твърд човек“ като Виктор Орбан не издържал и капитулирал, каза още генералът и посочи, че отиващият си унгарски премиер не правил нищо сериозно с Русия. Само че изтекли записи от разговори на външния му министър Петер Сиярто показаха точно обратното – Будапеща е била „троянският кон“ на Владимир Путин в сърцето на Европа в продължение на години и е изпълнявала искания на Москва: Маските паднаха: Изтекъл запис разкрива как Унгария изпълнява поръчките на Русия в ЕС (ВИДЕО).

България щяла да бъде „по-уважителна“ и „по-тактична с думи“ спрямо Русия, но няма да задълбочава връзките с Москва значително, каза бившият разузнавач. Беше му напомнено, че България при Радев няма да пречи на ЕС за помощта за Украйна, но че страната ни няма да помага на Киев в това отношение – все пак бившият ни президент вече нарече „обречена кауза“ защитата на украинската армия спрямо агресора.

Решетников каза, че въпросът за Украйна бил „много сложен“ и че в Европа почти нямало държави, провеждащи обективна политика по темата. Какво значи „обективна“ на фона на заплахата от страна на Путин за цяла Европа чрез агресията в Украйна, Решетников не посочи.

Руският разузнавач: Европа е срещу Русия, перспективата за война е 50/50

Генералът видя „мобилизация на цяла Европа против Русия с перспектива за война“. Тази перспектива „изглежда почти реална – 50 на 50“, твърди Решетников в типичния кремълски наратив – ако заплашваш с нещо противниците си, обърни го така, че предварително да обвиниш тях в нещо, което смяташ да направиш. Примерите за това са десетки: Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО).

Преди 10 години Решетников каза пред Георги Коритаров, че трябва на власт да е българско правителство, което да не спира проекти като „Южен поток“. Сега той твърди, че тогава отношенията между Европа и Русия били други. Днес „ние смятаме, че реално са във война, защото Украйна не може да воюва самостоятелно и воюва с голяма помощ от Европа“, каза генералът, повтаряйки наративите на Кремъл.

В такъв случай - Северна Корея, Иран и Китай не воюват ли срещу Украйна?

„Мисля, че - при цялото желание на г-н Радев - е много тежко да промени ситуацията“, направи заключение Леонид Решетников.

