Социалисти организират конгреса на БСП с дарения - Зафиров абдикирал и не плаща

С дарения на десетки социалисти от цялата страна ще се проведе конгреса на БСП този уикенд (7-8 февруари), на който се очаква да се избере нов председател на лявата партия. Причината, оказва се, е на практика абдикация на ръководството от организирането на конгреса, който се очаква да го свали. Лидерът на БСП Атанас Зафиров е отказал ръководството на "Позитано 20" да плати за наема на зала и помещения за конгреса в Националния дворец на културата (НДК), както и за настаняване на делегати от страната, които пътуват до София за партийния форум. По наша информация обаче причината не своеволие, а невъзможност да се плати - стои и въпросът за заем.

Според информацията на "Дневник", партийни членове на БСП-София са били основен двигател за набиране на финансови дарения от евродепутати, депутати, министри и редови членове на социалистите. Делегати извън София пък ще пътуват до столицата и нощуват на собствени разноски, а преди се е случвало и това да се покрива от самата партия.

"Това са вътрешнопартийни, организационни въпроси, които никога досега не са били оповестявани публично. Нито БСП, нито която и да е било друга партия няма практика да разпространява такава информация", са съобщили пред колегите ни от пресслужбата на БСП.

Разцеплението

Припомняме, че вътрешното разделение на БСП и огромното напрежение се дължи на отказа на вицепремиера в оставка Атанас Зафиров да подаде оставка след свалянето на кабинета "Желязков", както и заради защитата му относно участието на БСП в управлението. Той все така не смята за необходимо конгресът да се свиква преди предсрочните парламентарни избори, но вътрешната му опозиция изглежда взема превес. Припомнете си тук - Раздорът в БСП върви към победа на младите и реформаторите. "Трябва едно поколение да се оттегли"

По предварителни очаквания основните претенденти за поста и с най-много номинации от организациите на БСП в страната ще бъдат Крум Зарков, Габриел Вълков, Борислав Гуцанов и Иван Таков.

