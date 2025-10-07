Срещата Борисов – Тръмп-младши да се разследва от парламентарна комисия: Предложение на Ивайло Мирчев

Срещата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с Тръмп-младши трябва да има разследване от парламентарна комисия. Това мнение изрази съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Според него трябва да бъде изслушан самият Борисов, както и министърът на енергетиката.

ОЩЕ: "Лукойл" е ключът към договорките между Борисов и хора на Тръмп": Румяна Коларова пред Actualno (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера Борисов потвърди написаното в "Уолстрийт джърнал", че е разговарял със сина на американския президент по време на посещението му в България през април за газопровода "Балкански поток" и за санкциите по закона "Магнитски". Той обаче отрече и да е предлагал рафинерията "Лукойл".

"Изключително учудващо е, че до момента няма никакво нормално обяснение защо това въобще се е случило и как е възможно Борисов да опита да извади Пеевски от "Магнитски", давайки български активи, без значение какви", коментира депутатът като подчерта, че рафинерията е огромен актив.

Попитан трябва ли да има вот на недоверие заради и биха ли го подкрепили, Мирчев отговори, че няма значение, но е изключително притеснително.

Той отбеляза също, че от офиса на Тръмп-младши не са коментирали или обявили за среща с Борисов, само е споменат работен обяд, а ГЕРБ тогава само са загатнали за разговора. "Когато има среща на подобно ниво и не се обяви нищо, и после стане ясно, че е обсъждана размяна на активи срещу изваждане на политик от "Магнитски“, най-малко заслужава изслушване, разследване от комисия в Народното събрание", подчерта Мирчев, цитиран от БТА.

ОЩЕ: Мирчев: Борисов предложи „Турски поток“ на Тръмп-младши, за да извадят Пеевски от списъка "Магнитски"

"Ако корупцията в България е достигнала ниво, при което толкова големи активи и интереси за толкова милиарди са заложени за това един политики да бъде изваден от "Магнитски“, тогава имаме огромен проблем", смята политикът.