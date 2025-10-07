Войната в Украйна:

Срещата Борисов – Тръмп-младши да се разследва от парламентарна комисия: Предложение на Ивайло Мирчев

07 октомври 2025, 13:50 часа 272 прочитания 0 коментара
Срещата Борисов – Тръмп-младши да се разследва от парламентарна комисия: Предложение на Ивайло Мирчев

Срещата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с Тръмп-младши трябва да има разследване от парламентарна комисия. Това мнение изрази  съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Според него трябва да бъде изслушан самият  Борисов, както и министърът на енергетиката. 

ОЩЕ: "Лукойл" е ключът към договорките между Борисов и хора на Тръмп": Румяна Коларова пред Actualno (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера Борисов потвърди написаното в "Уолстрийт джърнал", че е разговарял със сина на американския президент по време на посещението му в България през април за газопровода "Балкански поток" и за санкциите по закона "Магнитски". Той обаче отрече и да е предлагал рафинерията "Лукойл".

"Изключително учудващо е, че до момента няма никакво нормално обяснение защо това въобще се е случило и как е възможно Борисов да опита да извади Пеевски от "Магнитски", давайки български активи, без значение какви", коментира депутатът като подчерта, че рафинерията е огромен актив.

Попитан трябва ли да има вот на недоверие заради и биха ли го подкрепили, Мирчев отговори, че няма значение, но е изключително притеснително.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

Той отбеляза също, че от офиса на Тръмп-младши не са коментирали или обявили за среща с Борисов, само е споменат работен обяд, а ГЕРБ тогава само са загатнали за разговора. "Когато има среща на подобно ниво и не се обяви нищо, и после стане ясно, че е обсъждана размяна на активи срещу изваждане на политик от "Магнитски“, най-малко заслужава изслушване, разследване от комисия в Народното събрание", подчерта Мирчев, цитиран от БТА.

ОЩЕ: Мирчев: Борисов предложи „Турски поток“ на Тръмп-младши, за да извадят Пеевски от списъка "Магнитски"

"Ако корупцията в България е достигнала ниво, при което толкова големи активи и интереси за толкова милиарди са заложени за това един политики да бъде изваден от "Магнитски“, тогава имаме огромен проблем", смята политикът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Ивайло Мирчев списък Магнитски информация 2025
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес