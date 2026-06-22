Съдът вписа "Прогресивна България" в регистъра на политическите партии

Софийският градски съд вписа в регистъра на политическите партии "Прогресивна България". Решението на съдия Радостина Данаилова е от днес и в едноседмичен срок може да бъде обжалвано.
Още: Антон Кутев: Съдебната реформа тепърва предстои, до момента гледахме спешните мерки
Прието е, че има необходимите учредители, присъствали на учредителното събрание. Вписани са и Изпълнителен и Контролен съвет.
Вижте цялото решение на съда ТУК.
Още: "Прогресивна България": Вдигаме данъка за второ жилище
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.