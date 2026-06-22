Съдът вписа "Прогресивна България" в регистъра на политическите партии

Софийският градски съд вписа в регистъра на политическите партии "Прогресивна България". Решението на съдия Радостина Данаилова е от днес и в едноседмичен срок може да бъде обжалвано.

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Прието е, че има необходимите учредители, присъствали на учредителното събрание. Вписани са и Изпълнителен и Контролен съвет.

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