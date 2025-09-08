Войната в Украйна:

"Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация": Премиерът отговори на словото на Радев в Пловдив

08 септември 2025, 17:20 часа 384 прочитания 0 коментара
"Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация": Премиерът отговори на словото на Радев в Пловдив

„В политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент, политически опоненти или политически алтернативи“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на брифинг в столицата на Черна гора, Подгорица, където е на двудневно официално посещение. Той коментира думи на президент Румен Радев в словото му по повод Съединението.

Какво каза Радев?

В словото си държавният глава каза, че 140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. „Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност - всичко онова, за което се бореха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов и всички сподвижници на Съединението“, каза още президентът.

Още: Радев с нов упрек към политиците: Днес българите отново се жалват от дерибеите

Деребеи като част от политическата лексика беше въведено тогава, когато „Ново начало“ се обръщаше към "Алианс за права и свободи" (АПС). Иначе етимологично деребей означава непокорен на султана османски управник, поясни премиерът и каза, че не знае кой е султанът и кои са тези османски управници.

„Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация“

„Трудно ми е да дам политическата оценка за това кой как композира и как изрича своите приветствени думи“, каза Желязков за словото на президента Румен Радев. „Хрумва ми главата от „Под игото“ - "Представлението", когато излиза графът на сцената и започва да разговаря с публиката, някой суфлира, друг подвиква от аудиторията“, посочи министър-председателят. Според него това не e било мястото (отбелязването на Съединението в Пловдив, бел.реп.) за подобни изявления.

Още: "Черният шаман на българската политика и оракул на Апокалипсиса": Вътрешният министър за президента

„Защото Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация, на всички - дори на тези, които не се харесват, тези които се мразят и ненавиждат помежду си. Съединението е ден на единение, ден, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна, не само в териториален, но и в духовен смисъл, в смисъл за бъдещето“, каза министър-председателят. „Когато поднасяха венците и когато освиркваха, президентът реагира правилно и ми каза: „така не се прави“. Мисля, че тази негова лична оценка беше по-вярната, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на този ден“, заяви още Росен Желязков.

Още: Радев се опитва да превземе думата "дерибеи" от Пеевски и да я използва срещу него

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Пловдив Росен Желязков ден на съединението Румен Радев слово 140 години от Съединението на България
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес