Теодор Ушев се подигра на Костадин Костадинов за "покана" за инаугурацията на Тръмп

"Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува в социалната мрежа Facebook поканата си за заклеването на Доналд Тръмп". Такава новина изпрати пиарът на Костадинов и "Възраждане" Йовка Димитрова. И добавя цитат:

"Мъдрият български народ е казал "по-добре късно, отколкото никога". Благодаря за поканата, но едва ли ще успея от днес, 15:06 ч., за утре в 7:00 часа сутринта. Просто от Варна до Вашингтон е малко сложно придвижването за толкова кратко време.

Успех на Доналд Тръмп в управлението на САЩ! Милиони хора гледат към него с надежда за нормализация на международните отношения, а светът като цяло си отдъхна с облекчение след победата му на изборите!", пише Костадинов в своята публикация.

Известният български аниматор Теодор Ушев не пропусна моментално да разясни какво всъщност е получил като покана Костадинов.

"И даже К....... пуснал скрийншот, в който го канят на Presidential Inaugural Ceremony Viewing and Parade at the Capital One Arena. Горкият м......, който не знае, че "Viewing" значи, че го канят да гледа церемонията и парада по... телевизията, в специално определена за това зала. Вярно, на голям екран, ама e по телевизията... В хокейната зала на Capital One Arena, Нна има-няма миля и половина (3 км) от Капитолия. Може и хокей да ги пуснат да поиграят, знае ли човек...".

Ушев дава отново съвет на българските политици - да понаучат английски език:

