Третият мандат и изборите: Социолог каза каква може да е уговорката

За възможни интересни детайли около третия мандат заговори социологът Евелина Славкова в сутрешния блог на БНТ във връзка със завъртането на конституционната рулетка с мандатите в рамките на 51-ото Народно събрание. "Знаем, че няма срок за връчване, той няма да бъде забавен освен ако няма категорична уговорка да бъдат изборите края на март или 19-20 април. В този контекст може да има задържане на третия мандат, но това ще го наблюдаваме", каза Славкова.

Според нея дали третият мандат ще бъде някаква протегната ръка към някои от политическите сили - това също ще бъде сред интересните детайли, които ще наблюдаваме по отношение на третия мандат.

Има ли шанс за правителство с третия мандат?

По думите ѝ обаче едва ли ще има ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание. "Още по време на консултациите се каза, че легитимността на това правителство е изчерпана и няма как в рамките на това Народно събрание да се направи нов кабинет", обясни тя.

ГЕРБ взимат и връщат първия мандат

Президентът Румен Радев връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС. Парламентарната рулетка ще се завърти в 10 часа. Конституционната процедура за формиране на правителство започна отначало, след като парламентът прие преди месец оставката на кабинета на Росен Желязков, а президентът Румен Радев проведе консултации с деветте парламентарни формации. ОЩЕ: Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство