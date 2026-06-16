Тревожни сигнали от евродепутатите ни: Йотова се надява на разум в ЕП за Скопие

Президентът Илияна Йотова е получила тревожни сигнали от евродепутатите ни, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, свързан с работата на Съвместната комисия, която работи вече няколко години по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, като целта е да обезсмислят нейната работа. Това стана ясно от думите на държавния глава пред медиите.

"Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията - ще има гласуване на резолюцията", коментира Йотова.

Тя уточни, че в момента се провеждат консултации между отделните парламентарни групи.

"Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам, че ще намерят време моите колеги евродепутати, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили е собственост на българската държава. Аз го приемам като посегателство срещу България", подчерта Йотова. ОЩЕ: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*

Атаката срещу дипломатическите автомобили

Припомняме, че вчера неизвестно лице подпали две превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие. Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо. По-късно той бе задържан, но палежът на българските автомобили се случва в период на засилена реторика от страна на Република Македония към България, отбелязва още македонското издание. Това не е първото нападение срещу посолството ни в Скопие.

В началото на година през януари неизвестно лице е извърши нападение над българското посолство в Скопие. И публикуваха кадри, на които се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож) и имаше счупени прозорци на сградата.

Припомняме, че през 2022 г. бяха открити два български културни клуба в Северна Македония. В Битоля той бе на името на Иван Михайлов, а този в Охрид бе кръстен на името на Цар Борис III, но и срещу двата имаше безброй посегателства, палежи. ОЩЕ: България и Македония през 2022 година: Гаранция - Франция