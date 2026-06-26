Общини са занижили оценката на имоти за милиарди, разкри Сметната палата

Осчетоводяването на общински имоти по данъчна оценка, вместо по справедлива стойност, близка до пазарната, продължава да е една от най-сериозните слабости в годишните финансови отчети на общините. Това показва докладът на Сметната палата за извършените през 2025 г. одити на финансовите отчети за 2024 г.

В резултат на проверките одиторите са коригирали неправилни счетоводни отчитания за близо 2,205 млрд. лв., като само в балансите на общините са направени корекции за над 1,13 млрд. лв. - близо 909 млн. лв. при активите и 221 млн. лв. при пасивите.

Въпреки че общият брой на грешките намалява, Сметната палата отчита, че редица системни пропуски продължават да изкривяват реалната картина на финансовото състояние на местните власти. Още: Сметната палата разби на пух и прах управлението на милионите за пътна безопасност

Подценени общински имоти

Одитният доклад не посочва кои общини са оценявали неправилно имотите си, но отбелязва, че това е траен проблем, констатиран и при финансовите одити за 2020, 2021, 2022 и 2023 г.

През 2024 г. само седем общини са формирали 55% от общата стойност на неправилно признатите активи, или над 555 млн. лв.

По закон данъчната оценка може да бъде използвана единствено като ориентир при определяне на справедливата стойност на имота. Когато тя е значително по-ниска от пазарната, съществува риск общинските активи да бъдат силно подценени. Сметната палата напомня и че общинските имоти не могат да бъдат продавани под данъчната им оценка, което при силно занижени оценки създава предпоставки за продажби на цени далеч под реалната им стойност. Още: Неин директор още е управител на фирма, но Сметната палата не откри конфликт на интереси

Повтарящи се счетоводни нарушения

Сред най-често срещаните слабости Сметната палата откроява още:

неправилно начисляване и отчитане на амортизации;

некоректно осчетоводяване на авансови плащания;

грешки при отразяване на дяловото участие на общините в търговски дружества.

Проблемите с дяловите участия се наблюдават още от одитите за 2016 г., а тези при амортизациите - от 2017 г. насам. Още: Сметната палата умело крие как е разпределила над половин милион евро бонуси

При амортизациите осем общини са формирали 42% от всички неправилно отчетени разходи в отчетите за приходи и разходи за 2024 г. Става въпрос за общините Смолян, Разград, Асеновград, Карлово, Чирпан, Девня, Борино и Априлци, където общият размер на неправилно отчетените разходи достига близо 141,4 млн. лв.

Аванси без контрол

Одиторите отново откриват сериозни пропуски и при авансовите плащания към изпълнители.

В редица случаи общинските администрации не са проверявали дали срещу изплатените аванси реално са извършени строително-монтажни работи или са предоставени договорените услуги. Дори когато е било установено неизпълнение, не са предприемани действия за съдебно събиране на средствата. Още: Властта вдигна мерника и на Сметната палата

Сметната палата отчита още, че често не е извършвана счетоводна оценка на незавършеното строителство, което води до подценяване на активите и надценяване на вземанията.

Сигнали до прокуратурата, НАП и КПК

При част от проверките Сметната палата е сезирала компетентните институции.

До прокуратурата е изпратен сигнал срещу община Струмяни за съмнения за престъпление, свързано с неспазване на финансовите показатели по Закона за публичните финанси относно поети ангажименти за разходи и просрочени задължения.

За община Якоруда е уведомена Комисията за противодействие на корупцията.

На Националната агенция за приходите са изпратени сигнали за нарушения в Стара Загора, Асеновград, Раднево, Димитровград, Сопот и Перущица. Още: 1,3 млрд. лв. за пожари: Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите

Общо 38 общини са докладвани и на Агенцията за държавна финансова инспекция. Сред тях са Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Столичната община, Хасково, както и Белово, Велинград, Дупница, Несебър, Петрич, Струмяни и Якоруда.

Според Сметната палата извършените по време на одитите корекции са довели до значително подобряване на финансовите отчети на общините. Благодарение на тях броят на немодифицираните одитни мнения е нараснал с 54%, а институцията продължава да наблюдава внедряването на Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО), която трябва да ограничи счетоводните грешки чрез автоматизация.