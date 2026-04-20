"Трудният момент започва": Социолог предупреди, че концентрацията на власт крие риск

20 април 2026, 8:25 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Оттук започва трудния момент. Тази концентрация на власт крие риск. Това мнение изрази социологът от агенция "Тренд" Евелина Славкова в ефира на Нова телевизия относно резултатите от предсрочните парламентарни избори и убедителната победата на „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.487%.

ОЩЕ: Крахът на ГЕРБ е пълен - вече не са дори втори. Пеевски е на ръба, БСП я бият 8 формации

Колегата й Първан Симеонов от агенция "Мяра" също заяви, че предизвикателствата за Румен Радев сега започват. „Първият риск са свръхочакванията. Другият е мнозинството. И грешките на растежа, липсата на партиен опит, на партийна дисциплина, е другият риск“, обясни той.

Симеонов добави, че големият въпрос за Радев е вкореняването, което минава през местна власт или „където има конформистки кметове, да ги хване по-яко“.

Според Евелина Славкова резултатите за ГЕРБ са трагични, а залезът е започнал още през 2021 г. По нейните думи един такъв процес като започне, идва естественият резултат.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Първан Симеонов Румен Радев Евелина Славкова предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
