"Трудният момент започва": Социолог предупреди, че концентрацията на власт крие риск

Оттук започва трудния момент. Тази концентрация на власт крие риск. Това мнение изрази социологът от агенция "Тренд" Евелина Славкова в ефира на Нова телевизия относно резултатите от предсрочните парламентарни избори и убедителната победата на „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.487%.

Колегата й Първан Симеонов от агенция "Мяра" също заяви, че предизвикателствата за Румен Радев сега започват. „Първият риск са свръхочакванията. Другият е мнозинството. И грешките на растежа, липсата на партиен опит, на партийна дисциплина, е другият риск“, обясни той.

Симеонов добави, че големият въпрос за Радев е вкореняването, което минава през местна власт или „където има конформистки кметове, да ги хване по-яко“.

Според Евелина Славкова резултатите за ГЕРБ са трагични, а залезът е започнал още през 2021 г. По нейните думи един такъв процес като започне, идва естественият резултат.