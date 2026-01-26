Лайфстайл:

Пиян и без книжка: Задържан е 33-годишен мъж

Мъж на 33 години от Видин е задържан в полицейския арест за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

На 24 януари около 21:00 часа по бул. „Панония“ в областния град мъжът е шофирал автомобил без да притежава валидно свидетелство за управление и след употреба на алкохол. Пробата му с дрегер показала 1,48 промила. Той е отказал да даде кръвна проба за изследване.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

На 11 януари беше задържан 35-годишен от с. Делейна, шофирал личния си лек автомобил след употреба на алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,81 промила. Други два двама са задържани за шофиране под въздействието на наркотици.

