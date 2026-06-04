Управляващите с пълен контрол над ключовите комисии в парламента. Опозицията получи трохи

Повече от месец след конституирането си 52-рото Народно събрание най-накрая попълни съставите и ръководствата на постоянните парламентарни комисии, които ще бъдат основното поле за политически сблъсъци и изработване на законодателството през следващите месеци.

Очаквано, най-голямата парламентарна сила - "Прогресивна България" - пое контрола над по-голямата част от ключовите комисии. От общо 24 постоянни комисии управляващите оглавиха 14, включително тези по бюджет и финанси, правни въпроси, икономика, енергетика, външна политика, отбрана, вътрешна сигурност, образование и земеделие.

Сред най-важните постове Константин Проданов застава начело на бюджетната комисия, Янка Тянкова оглавява правната, Стефан Белчев поема икономическата, а Петър Витанов ще ръководи комисията по външна политика. Комисията по енергетика е поверена на Румяна Петрова, а тази по вътрешна сигурност - на Петър Тодоров. Още: Предложения: Без 20 заплати при пенсиониране в МВР и държавните служители да си плащат осигуровките

Комисии за опозицията

Въпреки доминацията на ПБ, опозицията също получи част от ръководните позиции. Най-много председателски места сред останалите партии взема ГЕРБ - три. Партията ще ръководи комисиите по здравеопазване, туризъм и иновации и дигитална трансформация чрез Костадин Ангелов, Росица Кирова и Томислав Дончев.

"ДПС-Ново начало" получава две комисии - по околната среда и водите, оглавена от Халил Летифов, и комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите с председател Атидже Вели.

По една комисия получават "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане". Венко Сабрутев ще ръководи комисията по труда, демографската и социалната политика, Йордан Иванов поема транспорта и съобщенията, а Ангел Георгиев от "Възраждане" отново застава начело на комисията по политиките за българите извън страната. Още: "Сок от мозък", три сменени професии и лапсуси: Кариерата на Владо Николов като депутат (СНИМКИ и ВИДЕО)

Любопитен е и съставът на някои от комисиите. В здравната комисия един срещу друг ще работят бившият здравен министър Костадин Ангелов и бившият премиер Николай Денков. В комисията по образованието отново се срещат двама бивши просветни министри - Красимир Вълчев и Николай Денков.

Сред най-разпознаваемите имена в спортната комисия са олимпийската шампионка Ивет Горанова, легендата на спортната гимнастика Йордан Йовчев, плувецът Петър Стойчев и волейболната звезда Владимир Николов. Самият Стойчев ще бъде председател на комисията.

Особено внимание привлича и комисията за контрол над службите и използването на специални разузнавателни средства. Там бе запазен ротационният принцип на управление, като председателят ще се сменя всяка парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи. Първи начело застава Румен Миланов от "Прогресивна България", следван от представители на останалите парламентарни сили.