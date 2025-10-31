"Утре и с хан Аспарух ще се оправдае": "Да, България" отговори на Борисов за инерцията в бюджета (ВИДЕО)

"Очаквам и с хан Аспарух да се оправдае", каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред медиите в парламента и във връзка с думите на Бойко Борисов, че с ръста на пенсиите и заплатите се продължава инерцията от бюджетите на Асен Василев. Според Мартин Димитров подечрта, че по времето на сглобката дефицитът е бил 2% и призова управляващите да не се оправдават, а да покажат мярка за намаляване на разходите.

От "Да, България" определиха бюджета като най-левия бюджет и най-голямото увеличеание на данъците от повече от 20 години.

"Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че вдигат данък дивидент. Това връща България назад, увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите", каза още Димитров. "Вдигането на данък дивидент удря инвестиционната активност. Ние за това предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба", каза Мартин Димитров. ОЩЕ: Пакост или лакомство в Бюджет 2026: Симеон Дянков посочи, че ще има повече за "чантаджиите"

Предложенията на "Да, България"

От "Да, България" нарекоха правителството на новото левичарско начало и призова за мерки, защото може да е късно.

"Нито една мярка не сме видели за реформи, за намаляване разходите, затова ние сме предложили такива. Нашият пакет от десни мерки беше анонсиран още преди месец", заяви лидерът на "Да, България" Божидар Божанов. Според него държавата не бива да "стриже", когото намери, за да захранва корупционни обръчи, за да захранва администрация, чиновници и ВСС.

"Една от мерките, които сме внесли вчера, е таван на бонусите в публичния сектор", добави още Божанов.

Бюджетът закъснява

Другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев обърна внимание, че днес е 31 октомври, което е последният срок по закон за внасяне на бюджета.

"Бюджет няма, има колебания, днес минималната заплата е една, утре е друга. Вдигаме осигуровките, не вдигаме осигуровки, вдигаме данъци, не вдигаме данъци - пълен хаос е. Големият въпрос е къде е бюджетът. Търсим го и ние, но не го намираме", добави Мирчев.

Той призна, че е имало години, в които бюджетът е закъснялал, но по думите му сега има стабилно правителство. ОЩЕ: Червената линия за Борисов е 3% дефицит, но не иска да го обвинят в "постна пица" (ВИДЕО)