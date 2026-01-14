В парламента: Минута мълчание в памет на Димитър Пенев

Народното събрание почете с едноминутно мълчание паметта на легендарния български футболист и треньор Димитър Пенев, който почина в началото на януари на 80-годишна възраст. Предложението бе направено от народния представител Явор Хайтов от "Алианс за права и свободи" и бе прието от ръководството на парламента.

Смъртта на Димитър Пенев

С кончината на Пенев българският футбол загуби една от най-емблематичните си фигури. Той остави дълбока следа както като състезател, така и като треньор, превръщайки се в символ на няколко поколения спортни успехи. Още: Издигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Като футболист Пенев е свързан най-вече с ЦСКА, но носи екипа и на "Локомотив" София. В елитната група записва 364 мача и 25 гола, а в рамките на 15-годишната си кариера печели общо 13 трофея. Два пъти е избиран за Футболист №1 на България и защитава националния отбор на три световни първенства. Още: Действаше с пинсета, изхвърчаше като ракета и бе капитан на място: Паро Никодимов за Димитър Пенев

След края на активната си кариера той постига значителни успехи и на треньорската скамейка. Като помощник и старши треньор на ЦСКА печели 12 отличия, а като селекционер на националния отбор извежда България до историческите бронзови медали на световното първенство в САЩ през 1994 година. По-късно е обявен за треньор №1 на ХХ век у нас.