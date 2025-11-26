Тотото остава държавно: Властта с три условия за концесията (ВИДЕО)

Управляващите имат три условия за концесията на Българския спортен тотализатор и те са тотото да остане държавно, да се запазят работните места на хората там и концесионното възнаграждение да е минимум 240 млн. лв, обявиха управляващите на съвместен брифинг с министъра на младежта и спорта Иван Пешев в парламента. Управляващите целят да дадат възможност на големите лотарии, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на Българския спортен тотализатор, като идеята е с приходите да има двойно увеличен бюджет за всички спортни федерации.

Стана ясно, че офшорни дружества няма да могат да кандидатстват, защото това е забранено в закон.

"44 млрд. лв. е оборотът на хазартния бизнес в България, 2 млрд. лв. са печалбите, тотото генерира едва 70 млн. лв. Затова с колегите от Съвета за съвместно управление предприехме тази стъпка да търсим възможност да увеличим тези средства за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика", каза Иван Пешев. ОЩЕ: Борисов каза, че може и да не се направи концесия на тотото

Ръст на приходите в бюджета

От "ДПС - Ново начало" в лицето на Йордан Цонев обясниха, че това е мярка за увеличаване на приходите в бюджета.

"Решихме, че по-добре да влезе между първо и второ четене с оглед на това да се случи в следващата година и да увеличим приходите в Министерството на спорта, а от там да намалим субсидиите, които се дават в самия бюджет", добави Йордан Цонев.

Управляващите обвиниха опозицията в лобизъм

Делян Добрев от ГЕРБ не разбира опозицията, че атакува единствената дясна мярка в бюджета, като той заподозря лобизъм от тяхна страна. "Разбирате, че 2 млрд. лв. са много пари. С 2 млрд. лв. печалба може да се купят много депутати", добави Добрев.

"Знаете, че спортът в България е недофинансиран, знаете, че младежкият спорт - няма пари за него, в същото време някои хора пазят един хазартен бизнес, който прави печалба от 2 млрд. лв. Всички сте се загрижили за тях, никой не го интересува, че държавната лотария прави печалба от 120 млн. лв", добави Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

Той заяви, че не може частният сектор да прави 2 млрд. лв. печалба, а държавната лотария 70 лв. "Това е все едно 2000 лв. взема един, 70 лв. взима друг", добави Добрев.

Управляващите отговориха и на въпрос къде са ИТН в цялата игра, като посочиха, че те са поискали да се запознаят с предложението по-детайлно, като очакванията са да го подкрепят в пленарна зала. ОЩЕ: Тотото на концесия, не печели достатъчно: С кой ще печели повече?