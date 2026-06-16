Вигенин: Европа трябва да развива изкуствения интелект по свой модел -конкурентен и отговорен към хората

„Европа трябва да развива изкуствения интелект и цифровите технологии по собствен модел, който съчетава конкурентоспособност, технологичен напредък и защита на основните права на гражданите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дебати в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Вигенин коментира постигнатото споразумение по т.нар. AI Omnibus – пакета за опростяване на прилагането на европейските правила за изкуствения интелект, по който той е докладчик от името на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

„Изкуственият интелект е една от най-мощните технологии на нашето време. Той може да стимулира иновациите, да направи икономиката ни по-конкурентоспособна и да подобри живота на хората. Но това може да се случи само ако развитието му се основава на ясни правила и отговорност към обществото“, акцентира Вигенин.

По думите му благодарение на усилията на Групата на социалистите и демократите пакетът за опростяване не е довел до отслабване на европейските стандарти за защита на гражданите: „Успяхме да защитим основните постижения на Акта за изкуствения интелект. Забранихме системите, които създават или манипулират интимни изображения без съгласие, запазихме задължението компаниите да инвестират в обучение и квалификация на служителите си и не допуснахме отслабване на правилата за прозрачност, надзор и защита на основните права под претекст за опростяване.“

Според него Европа трябва да избере различен път от модела на минимална регулация, който често се предлага като пример от САЩ. „Често чуваме, че успехът изисква по-малко регулация. Но днес виждаме и как нарастват опасенията от безконтролното използване на лични данни и от липсата на достатъчен обществен контрол върху тези технологии. Европа избира по-трудния, но по-устойчив път - иновациите да вървят ръка за ръка с доверието на гражданите“, изтъкна Вигенин.

Европейският парламент дебатира по пакета на Европейската комисия за цифровия суверенитет и стратегическата цифрова инфраструктура. Беше обсъждано как ЕС може да намали зависимостта си от външни технологии и платформи, като същевременно развива собствен капацитет в областта на изкуствения интелект, центровете за данни, облачните услуги и полупроводниците.

В рамките на дебата Кристиан Вигенин постави акцент върху необходимостта от изграждане на европейски цифров суверенитет. „Не можем да говорим за стратегическа автономия, ако оставаме зависими от чужди цифрови платформи, облачни услуги и критични технологии. Истинският цифров суверенитет не означава просто повече центрове за данни или повече фабрики за чипове. Той означава демократичен контрол върху цифровата инфраструктура, защита на данните на гражданите и гаранции, че публичните инвестиции създават обществена стойност, работни места и устойчивост за Европа“, отбеляза той.

В центъра на дискусията бяха балансът между конкурентоспособността, енергийната сигурност и устойчивото използване на ресурсите. Кристиан Вигенин предупреди, че цифровият преход трябва да бъде съобразен и с екологичните предизвикателства пред Европа: „Докато Европа се изправя пред рекордни горещини, засушавания и недостиг на вода, не можем да изграждаме технологичния си суверенитет за сметка на климатичните цели, енергийната сигурност или достъпа до водни ресурси. В някои държави членки вече се наблюдава конкуренция между нуждите на гражданите и на големите технологични инфраструктури.“

Кристиан Вигенин обобщи, че устойчивият европейски модел трябва да съчетава цифрова инфраструктура, чиста енергия, качествени работни места и климатична политика. „Само така ще гарантираме, че технологиите работят в полза на хората, а не обратното“, заключи българският евродепутат.

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