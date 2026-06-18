Военният ни министър пред НАТО: Вие сте гарант за сигурността ни, искаме фокус върху Черно море

Новото правителство на България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО чрез "активен, реалистичен и конструктивен подход по всички дейности и направления на работа", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на срещата с колегите си от страните членки на Алианса в Брюксел, Белгия. Той изтъкна, че на фона на бързо развиващите се заплахи и предизвикателства отбранителният съюз ще продължава да бъде основен гарант за сигурността ни.

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Стоянов препотвърди ангажимента на страната към изпълнението на решенията от срещата на върха в Хага миналата година. Тогава държавите членки отговориха на желанието на американския президент Доналд Тръмп разходите за отбрана да се увеличат от 2% на 5% от БВП с хоризонт 10 години напред, т.е. до 2035 г.

Сега министърът ни информира своите колеги за приетия Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който "гарантира поддържането на стабилна траектория на увеличаване на разходите и придобиване на високотехнологични способности".

"Ускорено интегриране на иновациите"

"България ще се стреми към ускорено интегриране на иновациите и нововъзникващите технологии в националното отбранително планиране, с фокус върху модернизацията, оперативната готовност и бойните способности“, каза министър Стоянов.

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„Ще продължим да развиваме ефективна поддръжка от страната домакин, включително коридори за военна мобилност за бързо разполагане на сили и способности. Модерната отбрана и готовността на силите зависят от логистиката, инфраструктурата и най-вече от навременната доставка на горива“, категоричен беше министърът.

Снимка: БГНЕС

В изказването си Стоянов посочи също, че България ще продължи да развива отбранителната технологична и индустриална база, като ще разчита както на успешни стартиращи компании, така и на установени представители на индустрията. „На наскоро проведеното Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ бе демонстриран нашият потенциал в областта на безпилотните средства, способностите за противодействие на дронове, електроника, изкуствен интелект, малки и наносателити“, отбеляза той.

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Отбраната в Черно море

Форумът в Брюксел започна с работна сесия, посветена на укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО, в контекста на подготовката на предстоящата среща на върха в Анкара. Министър Стоянов изтъкна важното значение на мира и сигурността на Западните Балкани и засилването на възпирането и отбраната в Черно море.

„Тези региони са изправени пред същите рискове и заплахи за сигурността като други стратегически региони на Алианса и ние винаги сме подкрепяли запазването на фокуса на НАТО върху тях“, отбеляза той, цитиран от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Освен изпълнението на ангажиментите за повишаване на разходите за отбрана днес, 18 юни, министрите на отбраната от НАТО разгледаха и поемането на по-голяма роля от страна на Европа за собствената ѝ сигурност в рамките на Алианса, както и реализирането на проактивен подход към възпирането и отбраната.

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Министрите обсъдиха и въпросите по ядреното възпиране, като потвърдиха продължаване на работата по усилването му. Алиансът поддържа сигурен, ефективен и надежден ядрен потенциал с цел съхраняване на мира, предотвратяване на враждебни действия и възпиране на агресията.