За да оцелеят двама души и списъка "Магнитски": Иван Демерджиев за влизането ни в Съвета на Тръмп

Трябва много ясно да се заяви, че поканата за присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, беше отправена към президента Румен Радев. А се яви правителството в оставка. И тук трябва да се направи паралел – поканата е към Радев. Той ясно отговаря, че в България той е подал оставка и правителството е в оставка и не е редно органи в оставка да присъстват на този форум. Не може в тази ситуация да се взимат дългосрочни решения за страната. Това каза бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Нова телевизия. Той е спряган за едно от имената, на които Румен Радев ще заложи в политическия си проект.

Демерджиев си обяснява решението премиера в оставка Росен Желяков да се яви там с "оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка "Магнитски". "Правителството прави поклони навсякъде. Националният интерес трябва да бъде ясно дефиниран. Не може премиер в оставка да дефинира национални интереси", каза той.

Проектът на Радев

Доста години съм до президента Радев в опитите да се разгради разградената държава и ще бъда отново до него, заяви бившия вътрешен министър попитан за повече информация за проекта на президента.

Демерджиев беше категоричен, че Радев ще спечели изборите. „Има огромна енергия за това. Не виждам ГЕРБ и ДПС – Ново начало за съюзници. Изявленията на Бойко Борисов си противоречат“, коментира той.

На въпрос би ли приел да стане отново вътрешен министър, той отговори положително.