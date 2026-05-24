10 Не!Очаквани реформи на новата власт

След серия заявки за справедливи цени, нови регулации, борба със спекулата, обществено напрежение, битова агресия и национално помирение, новата власт подготвя още по-смели идеи за стабилизиране на държавата. Според изтекли концепции реформите целят повече социална хармония, по-малко токсичност и справедливо разпределение, както на парите, така и на приятелството.

Ето 10 Не!Очаквани реформи, които звучат толкова абсурдно, че вече изглеждат почти реалистично.

1. Въвеждане на „социално справедливи каси“ в супермаркетите, в които хората с по-високи доходи плащат автоматично 18% по-скъпо за сирене, за да субсидират киселото мляко на останалите.

2. Създаване на държавна платформа „ДругарGPT“, която проверява дали онлайн коментарите не съдържат:

- „паника за цените“;

- „неолиберално вайкане за съдебната реформа“;

- „спекулативен песимизъм относно от коя страна на олигархията е новата власт“.

3. Реформа в доматите, за да се върнат истинските, а не пластмасовите. Въвеждат се - три категории домати:

- народен домат от двора;

- балансиран домат от градски тип;

- балконен домат на хипстъри, които душевному още са си селяни.

4. Всеки гражданин получава месечен „индекс на обществена солидарност“, който пада, ако купува твърде много:

- кашу;

- суши;

- протеини на прах.

5. Създаване на Министерство на националното помирение между русофили и западнофили, което организира задължителни народни събори с едновременно:

- американски бургери;

- руска салата;

- евроденс;

- песни на Кобзон.

6. Въвеждат се три официални категории насилие с цел „по-добро обществено разбиране и регулация на битовата агресия“:

- справедливо насилие - възникнало при „разбираемо човешко напрежение“, като ремонт в неделя, спор за паркомясто или трети час крещящо дете в мол;

- силово необосновано насилие - агресия, при която държавните експерти преценяват, че извършителят е можел просто „да се успокои малко или да не вади и нож след козия крак“;

- прекомерно насилие - включва клане с лопати, участие на роднини от две села, live във Facebook и задръстени над две близки реанимации.

7. Всяко меню в ресторант трябва задължително да предлага:

- социално ястие;

- солидарно ястие;

- класово неутрална салата.

8. Учители ще могат да налагат „възпитателен timeout“ до 72 часа без TikTok и reels.

9. Купони за почивка, така че да се засили родният туризъм и природните богатства да бъдат еднакво мизерни за всички.

10. За борба с ниската раждаемост и самотата се създава национално приложение „Народна искра“, което свързва хора по:

- квартал;

- любима марка кренвирши;

- готовност за гледане на възрастен родител паралелно с дундуркане на бебенца.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес