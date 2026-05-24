10 Не!Очаквани реформи на новата власт

След серия заявки за справедливи цени, нови регулации, борба със спекулата, обществено напрежение, битова агресия и национално помирение, новата власт подготвя още по-смели идеи за стабилизиране на държавата. Според изтекли концепции реформите целят повече социална хармония, по-малко токсичност и справедливо разпределение, както на парите, така и на приятелството.
Ето 10 Не!Очаквани реформи, които звучат толкова абсурдно, че вече изглеждат почти реалистично.
1. Въвеждане на „социално справедливи каси“ в супермаркетите, в които хората с по-високи доходи плащат автоматично 18% по-скъпо за сирене, за да субсидират киселото мляко на останалите.
2. Създаване на държавна платформа „ДругарGPT“, която проверява дали онлайн коментарите не съдържат:
- „паника за цените“;
- „неолиберално вайкане за съдебната реформа“;
- „спекулативен песимизъм относно от коя страна на олигархията е новата власт“.
3. Реформа в доматите, за да се върнат истинските, а не пластмасовите. Въвеждат се - три категории домати:
- народен домат от двора;
- балансиран домат от градски тип;
- балконен домат на хипстъри, които душевному още са си селяни.
4. Всеки гражданин получава месечен „индекс на обществена солидарност“, който пада, ако купува твърде много:
- кашу;
- суши;
- протеини на прах.
5. Създаване на Министерство на националното помирение между русофили и западнофили, което организира задължителни народни събори с едновременно:
- американски бургери;
- руска салата;
- евроденс;
- песни на Кобзон.
6. Въвеждат се три официални категории насилие с цел „по-добро обществено разбиране и регулация на битовата агресия“:
- справедливо насилие - възникнало при „разбираемо човешко напрежение“, като ремонт в неделя, спор за паркомясто или трети час крещящо дете в мол;
- силово необосновано насилие - агресия, при която държавните експерти преценяват, че извършителят е можел просто „да се успокои малко или да не вади и нож след козия крак“;
- прекомерно насилие - включва клане с лопати, участие на роднини от две села, live във Facebook и задръстени над две близки реанимации.
7. Всяко меню в ресторант трябва задължително да предлага:
- социално ястие;
- солидарно ястие;
- класово неутрална салата.
8. Учители ще могат да налагат „възпитателен timeout“ до 72 часа без TikTok и reels.
9. Купони за почивка, така че да се засили родният туризъм и природните богатства да бъдат еднакво мизерни за всички.
10. За борба с ниската раждаемост и самотата се създава национално приложение „Народна искра“, което свързва хора по:
- квартал;
- любима марка кренвирши;
- готовност за гледане на възрастен родител паралелно с дундуркане на бебенца.
Автор: Самуил Петканов, Прас Прес