Обосновано прогресивни справедливи цени в рамките на обикновения популизъм

Имаше един ромски филм - “Обикновен фашизъм”, а тука в България от незапомнени времена гледаме на биво филма “Обикновен популизъм”.

Италианските комунисти и симпатизиращите им интернационалисти по света пееха една песен - “Avanti popolo” (напред, народе”), което в България винаги се разбира - юруш на авантата и популизма. Популистите винаги обещават някаква аванта, а мъдрият народ обича да кълве на такива кукички.

По различни причини в България, Европа и Света има инфлационни процеси - войната е скъпо неудоволствие; затварянето на Ормузкия проток е скъпо неудоволствие; точенето на еврофондове и въобще издръжката на крадци е скъпо неудоволствие. Плащането на данък “Обществено малоумие” също е скъпо неудоволствие. И като се съберат всички тия сметки за плащане - животът поскъпва, инфлацията расте - въпреки че обективният напредък в различни области прави животът като цяло по лесен.

Новите командващи парада на популизма у нас дойдоха на власт с обещание да озаптят цените и ценообразуването. За целта обявиха, че ще бият през ръцете спекулантите и ще регулират дългата невидима ръка на пазара. Държавни чиновници ще наблюдават цените и ще ги категоризират - ще определят коя цена е “справедлива” и коя е “необосновано висока”, като последното ще се наказва.

Но каквито и фокуси да правят тези популисти, цените ще растат в прогресия. Но не като в математиката аритметична или геометрична, а прогресивна прогресия!

Има и друг вариант, който вече сме го играли 1997 при Жан Виденов - направо с хиперинфлация, където вече се наблюдава и преживява апокалиптична прогресия на справедливите цени. В наши дни ще е по-трудно да се предизвика такъв гърмеж на банки и масово забогатяване като през 1997 - тогава всички станахме милионери, понеже цените полудяха и се качваха по два-три пъти на ден. Тази буйна лудост беше озаптена с валутен борд, сега пък сме в най-големия валутен съюз - Еврозоната.

Така че сега ще е много по-труден такъв подвиг, но ако Явор Гечев много се постарае, може и да повтори постиженията на Румен Гечев. Румен Гечев беше един от финансовите гении, които направиха всички българи милионери - догодина стават 30 години от тия паметни събития.

За популяризатор на тая политика са назначили депутата Константин Проданов, който обикаля като пчеличка и опрашва всички телевизии с мозъчния си прашец.

Този човек непрекъснато снася мъдрости - цитира Лайбниц (само че през Кандид на Волтер), цитира Достоевски, демонстрира прогресивни разбирания за християнството.

Модерен, традиционен и различен в многообразието си, той отдаде възхвала на “времето, когато хлябът беше 6 ст.” В рамките на неговия живот такава цена на хляба не е имало, но той каза, че било хубаво.

После в някакъв телевизор заяви, че “ефективен пазар без ефективни регулации е като християнство без Чистилище”, веднага след което цитира Достоевски общо-взето коректно. Без да си дава сметка, че така изкарва православните - НЕ-християни. Проданов практически зачеркна православието барабар с цитирания от него Достоевски - защото в православието няма такова нещо Чистилище. За такива приказки руският патриарх Гундяев ще го анатемоса, а Йосиф Сталин би го разстрелял - бившият православен семинарист Джугашвили честно си е пропаднал директно в бездната на Ада и никакво Чистилище не е помирисвал.

Повечето протестанти, макар че не са от правата православна вяра, също си я карат без Чистилище.

Проданов вероятно е чул този афоризъм за пазара и Чистилището в католическа среда. Или просто си е красив ум и му е хоби да произвежда сентенции с качество на имам баялдъ.

Ако и регулации в главата му са същата каша от хляб за 6 стотинки плюс Достоевски минус православие - пращайте го на ускорен курс по добродетели на Женския пазар!

Автор: Г-н Балев, Прас-Прес